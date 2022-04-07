المنتخب الوطني للسيدات يبدأ معسكره التدريبي في الرياض

بدأ المنتخب الوطني الأول لكرة قدم الصالات للسيدات معسكره التدريبي بمدينة الرياض لمدة ثمانية أيام، في إطار المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية بدولة الكويت خلال شهر مايو المقبل، وبطولة غرب آسيا الثالثة لكرة قدم الصالات للسيدات المقرر إقامتها بمدينة جدة خلال شهر يونيو المقبل.

وسيتخلل المعسكر الإعدادي حصص تدريبية فنية وبدنية بهدف رفع المستوى اللياقي والفني للاعبات، تحت إشراف المدير الفني الكرواتي ماتو ستنكوفيتش، فيما ستكون المرحلة الثانية من البرنامج بمعسكر سيقام بمدينة جدة خلال الفترة من السادس عشر حتى الخامس والعشرين من شهر أبريل الجاري.

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وأكدت المشرفة العامة على المنتخبات الوطنية النسائية، عالية الرشيد، أن هذا المعسكر يأتي في إطار برنامج تم رسمه من الجهاز الفني، مضيفة: "هدفُنا الآن هو أن يكون المنتخب الوطني على أتم جاهزية للمشاركة بدورة الألعاب الخليجية في الكويت، وكذلك الحدث الأهم بالنسبة لنا هو المشاركة في بطولة غرب آسيا والتي ستكون نواة رئيسية لمشاركتنا في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا والمشاركات الرياضية المقبلة".