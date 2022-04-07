رئاسة الحرمين تسمح بمشاركة متطوعين في المسجد الحرام

سمحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لعدد من الجمعيات، استقطاب المتطوعين لخدمة قاصدي وزوار المسجد الحرام، والذي يُعد أحد مرتكزات رؤية المملكة 2030 للوصول إلى مليون متطوع.

ولفت مدير إدارة التنسيق والإشراف تركي محمد الحارثي، إلى أن الرئاسة عمدت على عقد الشراكات مع العديد من الجمعيات والجهات المعنية، بهدف استقطاب المتطوعين والتسهيل عليهم للمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، مشيرا إلى أن الرئاسة وصلت إلى تمكين المتطوعين للعمل في عدت مجالات متنوعة ومختلفة، لإثراء تجاربهم واكتساب الخبرات، وتواصل الرئاسة التنسيق المستمر بين إدارتها لسد الاحتياجات، والتأكد من سير العمل بكفاءة تامة وفق تطلعات القيادة الرشيدة وولاة الامر رعاهم الله.

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فيما قال المتطوع خالد حسين، إن شعور المساهمة ببذل الجهد في رحاب البيت العتيق ينعكس إيجاباً على الإنسان، مشيرا بأن هذه المشاركة في تنظيم الحشود تساعد على سير حركة المعتمرين حول صحن المطاف والمصلين بين الأروقة والساحات الخارجية .

وأضاف المتطوع بجمعية نماء الأهلية محمد عبيد الشريف، أن جميع الآليات والشروط التي تسمح بالتسجيل تساعد الأفراد في تعزيز القيم الاجتماعية والترابط بين الأفراد والتي تنعكس إيجاباً، وتسهم في نشر قيم ورسالة ديننا الحنيف مضيفا بأنه يسعى بشكل دؤوب لتعلم لغات متعددة والاستفادة من التنوع الثقافي في رحاب البيت العتيق.