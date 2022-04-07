سبأ باهبري يكشف تفاصيل عن حياته العسكرية والإعلامية

سعودي مزج في مشواره حزمة من العلوم المهنية، رغم تخصصه في الرياضيات إلى أنه واصل دراسته في العلوم السياسية والعلوم العسكرية، ليكون في الوقت ذاته رمزاً إعلامياً سعوديا يُشار لها في البنان ليلمعه نجمه في شاشة التلفيزون السعودي مع الرعيل الأول.

العميد المهندس ركن متقاعد سبأ باهبري، الذي درس المرحلتين الابتدائية والمتوسطة في مدارس الأبناء، والثانوية في معهد العاصمة ثم درست ال GCE في بريطانيا، ثم تخصص في الرياضيات البحتة والرياضيات التطبيقية والفيزياء، وتخرج في جامعة EMBRY RIDDLE في دايتونا بيتش فلوريدا، ثم حصل على الماجستير في العلوم السياسية من جامعة سالفورد في بريطانيا وماجستير العلوم العسكرية من كلية القيادة والأركان السعودية، في الوقت نفسه خاص غمارات الإعلام السعودي بكل جدارة وتميز.

مادة اعلانية

"العربية.نت" كانت لها وقفة مع سيرته المليئة بالتميز الإبداعي والقيادي، فكان هذا الحوار:

- كيف تلخص تجربتك العسكرية؟

الحياة العسكرية مدرسة مستمرة المناهج في كل رتبة تتلقى جرعات من العلوم والدورات التدريبية والتجارب، وتبني زمالات لا يمحوها الزمن وتتقاعد وأنت إنسان مبرمج على حب الوطن والإخلاص له والانضباط واحترام النظام والوقت، وتنظيم علاقتك بمجتمعك في ظل الاحترام المتبادل وأخلاقي الفرسان.

- ما أهم الدروس المستفادة من خلال خبرتك في المجال العسكري، والتي لا زالت تلازمك حتى الآن؟

تعلمت الكثير، بما فيها أن يكون لديك التفكير العقلاني وتقدير الموقف من جميع جوانبه بتجرد من الأهواء والعواطف، وكذلك الصبر على المكاره وبذل كل جهد لتحويل الظروف الصعبة إلى مرحلة مواتية لتخطي المواجهة بظفر أو أقل الخسائر .

- كيف يصبح الشخص قائداً ناجحاً في كل مجال يعمل فيه؟

بالتزود بالعلم والمعرفة في مجال عمله والاستفادة من تجارب السابقين، والتقيد بالتعليمات ومعاملة رؤسائه باحترام ومرؤوسيه بعدل وانصاف وتقدير ظروفهم الإنسانية، وتشجيع المجتهدين منهم ومحاسبة المقصرين.

- من هو الشخص الذي يلهم سبأ باهبري.. ولماذا؟

أنا معجب بجوانب عديدة في كثير منّ الشخصيات التاريخية و المعاصرة، حيث استوحي من تصرفهم الإلهام والمحاكاة عندما تتشابه الظروف.

العسكرية والإعلام

- عمل سبأ باهبري في القطاع العسكري، وكذلك عمل في القطاع الإعلام، وتألق في المجالين.. ما هو القاسم المشترك في هذه التجربتين المختلفتين؟

الالتزام المتناهي بالمواعيد والإيفاء التام بالتعهدات.

- ماهي أقرب التجربتين إلى قلب سبأ باهبري؟ ولماذا؟

لكل تجربة مزاياها، وجمالها العسكرية اكسبتني احترام شريحة كبيرة من المجتمع، والإعلام منحني حب كثير من الناس، وذلك من نعم الله عليّ التي لا تعد ولا تحصَ، وأسأله تعالى أن يوفقني لشكرها.

- ما علاقة سبأ باهبري بالإعلام؟

ليس هناك علاقة منتظمة، وأنا الآن زائر وضيف ألبي بعض الدعوات التي أتلقاها بين حين وآخر.

- متى اكتشفت ميولك الإعلامية والتي جاءت قبل دخولك العسكرية؟

اكتشفت ذلك منذ المرحلة الابتدائية واتقان القراءة والكتابة.

الإعلام العسكري

- "سبأ" تقلد عدد من المناصب في إدارة الإعلام في وزارة الدفاع، احكي لنا عن تجربتك؟ وكيف تقيّم الإعلام العسكري، وما هو المقصود به؟

الإعلام العسكري سلاح مهم في صناعة المعنويات وهو من الأسلحة التي تمارس عملها كل يوم بلا توقف، وفي أوقات السلام والحروب، وهو القناة الموثوقة لإبقاء الرأي العام على معرفة وإطلاقة على نشاط وانجازات قواته المسلحة، وكذلك يمكنه القيام بجانب ردعي فاعل ضد الأعداء والخصوم.

- كونك أحد رواد المجال الإعلامي السعودي.. كيف تقيم المشهد الإعلامي في وقتنا الحالي؟

المشهد الآن مزدحم بكثير من الوسائط واللاعبين، مما أفقد الإعلام التقليدي كثيراً من هيبته، وفتح الأبواب على مصراعيها للهواة والمتطفلين على الإعلام المؤثر الرزين، ولا يمكن للمتابع ألا أن يلحظ تدني المستوى الثقافي بل وفي بعض الأحيان جرأة غير مسبوقة على القيم والتقاليد، خصوصاً في مواقع التواصل الاجتماعي.

- الحياة ما بعد التقاعد .. كيف يعيشها سبأ باهبري؟

حياتي بعد التقاعد هادئة، أمارس فيها استدراك ما فاتني من الواجبات الدينية والاجتماعية، وهواية السفر والاهتمام بما تبقى من صحتي بقدر الإمكان.