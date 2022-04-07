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على مدار الساعة.. غرفة العمليات بالحرم تسهر على أمن المصلين

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غرفة العمليات والمراقبة بالحرم تعمل على مدار الساعة
غرفة العمليات والمراقبة في المسجد الحرام

على مدار الساعة.. غرفة العمليات بالحرم تسهر على أمن المصلين

ترتبط الغرفة بكاميرات تغطي كامل الحرم ومداخله ومخارجه لمتابعة كثافة حركة المصلين والزوار والمعتمرين

العربية.نت - مريم الجابر 

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بجهد لا يتوقف ونشاط مستمر، تعمل غرفة العمليات والمراقبة في المسجد الحرام على مدار الساعة لحفظ أمن وسلامة الحرم وقاصديه.

وترتبط الغرفة بكاميرات تغطي كامل الحرم ومداخله ومخارجه لمتابعة كثافة حركة المصلين والزوار والمعتمرين، ولتوجيه القيادة الميدانية للتعامل معها بما يضمن سلامة الجميع.

كما ترصد هذه الغرفة الملاحظات التي تأتيها من الميدان وتعمل على معالجتها والتعامل معها، إلى جانب رصد الحالات الأمنية.

غرفة العمليات والمراقبة في المسجد الحرام
غرفة العمليات والمراقبة في المسجد الحرام
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من جهته، أوضح قائد مركز عمليات المسجد الحرام المقدم محمد الزهراني أنه وزملاءه في هذه الغرفة يعملون على خدمة ضيوف الرحمن وتحقيق أمنهم، ويسعون لتطبيق خطة هذا العام المتعلقة بأمن الحرم.

هذا وقد أظهر فيديو نُشر مؤخراً على حساب الأمن العام على "تويتر" حالة الرصد المستمر من خلال كاميرات المراقبة وفريق متخصص داخل هذه الغرفة لمتابعة حركة المصلين في جميع المواقع.

غرفة العمليات والمراقبة في المسجد الحرام
  • غرفة العمليات والمراقبة في المسجد الحرام
  • غرفة العمليات والمراقبة في المسجد الحرام
2 صور
غرفة العمليات والمراقبة في المسجد الحرام
غرفة العمليات والمراقبة في المسجد الحرام
غرفة العمليات والمراقبة في المسجد الحرام
غرفة العمليات والمراقبة في المسجد الحرام
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