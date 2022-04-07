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ميقاتي: نثمن قرار السعودية ونتمسك بأفضل العلاقات مع الخليج

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Lebanese Prime Minister Najib Mikati speaks at the presidential palace in Baabda, Lebanon February 10, 2022. Dalati Nohra/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY
رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي
لبنان

ميقاتي: نثمن قرار السعودية ونتمسك بأفضل العلاقات مع الخليج

وزارة الخارجية السعودية أعلنت اليوم عودة السفير السعودي إلى بيروت "استجابةً لنداءات ومناشدات القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان"

العربية.نت

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أشاد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي اليوم الخميس بإعلان السعودية عودة سفيرها إلى لبنان.

وقال ميقاتي عبر حسابه على موقع "تويتر": "نثمن قرار المملكة العربية السعودية عودة سفيرها إلى لبنان، ونؤكد أن لبنان يفخر بانتمائه العربي ويتمسك بأفضل العلاقات مع دول الخليج التي كانت وستبقى السند والعضد".

جاء ذلك بعد أن أعلنت وزارة الخارجية السعودية اليوم عودة السفير السعودي إلى لبنان.

الخارجية السعودية تعلن عودة سفيرها إلى لبنان السعودية الخارجية السعودية تعلن عودة سفيرها إلى لبنان

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن الوزارة قولها في بيان إن القرار جاء "استجابةً لنداءات ومناشدات القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان، وتأكيدًا لما ذكره رئيس الوزراء اللبناني من التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي ووقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية التي تمس المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي".

وأضاف البيان: "تؤكد المملكة على أهمية عودة جمهورية لبنان إلى عمقها العربي متمثلةً بمؤسساتها وأجهزتها الوطنية، وأن يعم لبنان الأمن والسلام، وأن يحظى شعبها بالاستقرار والأمان في وطنه".

وكانت العلاقات بين السعودية ولبنان قد تدهورت مؤخراً، واستدعت المملكة سفيرها من بيروت في أكتوبر الماضي وطلبت من السفير اللبناني مغادرة الرياض.

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