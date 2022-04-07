ولي العهد السعودي الأعلى شعبية بين زعماء العالم في إندونيسيا

أظهر استطلاع أجراه مركز "لويي" الأسترالي للأبحاث Lowy Institute، في ديسمبر من عام 2021، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، يُعد الشخصية الأعلى شعبية بين زعماء العالم بإندونيسيا.

وطبقاً لنتائج الاستطلاع التي أعلن عنها الموقع الإلكتروني للمركز، ونشرتها شبكة "سي إن إن إندونيسيا"، الثلاثاء، فإن شعبية الأمير محمد بن سلمان في إندونيسيا التي يقطنها 257 مليون نسمة، وتُعد رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان؛ تتفوق على شعبية الرئيس الأميركي جو بايدن، والروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينغ.

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ووفقاً لاستطلاع المركز الذي يُعد مؤسسة فكرية عالمية مرموقة تهتم باستطلاعات الرأي عن أبرز القادة والسياسيين المؤثرين بالعالم منذ إنشائه عام 2003؛ فقد حظي الأمير محمد بن سلمان بثقة 57% من المشاركين الإندونيسيين، وتبعه ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد بنسبة 52%، ثم رئيس الوزراء السنغافوري لي هسين لونج والرئيس الأميركي جو بايدن بنسبة 44%، تلاهما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ40%، فيما حظي الرئيس الصيني شي جين بينغ وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بثقة 34%، ونال رئيسا الوزراء الأسترالي والهندي ثقة 38% من المشاركين.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتصدر فيها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، المشهد العالمي ضمن قائمة الزعامات الأكثر شعبية والأكبر تأثيراً، ففي عام 2017 اختارته مجلة "التايم" Time الأميركية الشخصية العالمية الأكثر تأثيراً، وفي العام ذاته اختارته وكالة "بلومبرغ" Bloomberg الأميركية ضمن "قائمة الخمسين" الخاصة بأكثر 50 شخصية في مجال الاقتصاد والسياسة والثقافة والتكنولوجيا، ممن تَرَكُوا أثراً على مسار التجارة بالعالم خلال عام 2017.

وفي عام 2018، اختار الشباب العربي الأمير محمد بن سلمان الشخصية الأكثر تأثيراً في استطلاع شمل آراء الشباب والشابات في 16 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مقابل عدد كبير من الشخصيات العالمية، ضمت ذلك الوقت الرئيس الأميركي الأسبق دونالد ترمب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين وآخرين؛ حيث أظهر استطلاع "أصداء بيرسون - مارستيلر" السنوي العاشر لرأي الشباب العربي 2018، أن إصلاحات ولي العهد السعودي، ومحاربته الفساد، والسماح بقيادة المرأة السيارة، واتخاذه خطوات عديدة لإصلاح الاقتصاد والمجتمع والأمن في المنطقة، كانت وراء اختياره شخصية "مُلهمة للشباب العربي".

كما حصل الأمير محمد بن سلمان على لقب الشخصية العربية الأبرز لعام 2021 وفق استطلاع رأي أجراه موقع "روسيا اليوم"، وفي العام ذاته أيضاً منحته جامعة الدول العربية شهادة "درع العمل التنموي".