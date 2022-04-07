ولي العهد السعودي يستقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني وأعضاء المجلس
ولي العهد السعودي: ندعم مجلس القيادة الرئاسي اليمني وتطلعاته إلى بداية صفحة جديدة باليمن.. حريصون على أن ينعم اليمن بالأمن والاستقرار
استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الخميس، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني د. رشاد العليمي وأعضاء المجلس، حيث عبّر عن دعم المملكة للمجلس وتطلعه في أن يسهم تأسيسه في بداية صفحة جديدة في اليمن تنقله من الحرب للسلام والتنمية.
كما أعرب عن أمله بأن تكون المرحلة القادمة مختلفة، منوها بما لمسه من عزم وتفاؤل الجميع.
وأعرب الأمير محمد بن سلمان عن حرص المملكة على أن ينعم اليمن بالأمن والاستقرار.
حضر الاستقبال الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ورئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز الهويريني، ورئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر.
وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أصدر، فجر اليوم الخميس، قرارا بتشكيل مجلس قيادة رئاسي ينقل كافة صلاحياته له وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، كما أصدر قرارا بإعفاء نائبه علي محسن الأحمر من منصبه.
وأوضح البيان الرئاسي أن مجلس القيادة الرئاسي الجديد باليمن سيتولى إدارة الدولة سياسيا وعسكريا وأمنيا طوال المرحلة الانتقالية.
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