الحملة الوطنية للعمل الخيري تنطلق اليوم للعام الثاني على التوالي
الحملة الأولى في رمضان المنصرم حظيت بتبرع سخي من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده
تنطلق، مساء اليوم (الجمعة)، الحملة الوطنية للعمل الخيري في نُسختها الثانية، التي وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على إقامتها لتعزيز قيم التكافل الاجتماعي في شهر رمضان المبارك.
ومن المقرر أن يتم نقل وقائع الحملة الوطنية للعمل الخيري على الهواء مباشرةً ابتداءً من الساعة الحادية عشرة مساءً، من مقر الحملة في منصة إحسان الوطنية للعمل الخيري.
وكانت الحملة الأولى في رمضان المنصرم قد حظيت بتبرع سخي من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، مما ساهم في تحفيز مختلف شرائح المجتمع من أفراد ومانحين وجهات من القطاعين الخاص وغير الربحي على تقديم تبرّعاتهم عبر منصّة"إحسان للعمل الخيري".
يذكر أنه يمكن للمتبرعين تقديم تبرّعاتهم على مركز اتصال المُحسنين عبر الرقم 8001247000، بالإضافة إلى تطبيق وموقع منصة "إحسان للعمل الخيري".
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