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بريطانيا ترحب بجهود تشكيل حكومة "أكثر تمثيلاً" في اليمن

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British Foreign Secretary Liz Truss leaves Downing Street after a COBR meeting, in London, Britain February 22, 2022. (Reuters)
وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس
اليمن والحوثي

بريطانيا ترحب بجهود تشكيل حكومة "أكثر تمثيلاً" في اليمن

وزيرة خارجية بريطانيا: نرحب بإعلان السعودية والإمارات تقديم حزمة مساعدات بقيمة 3 مليارات دولار لليمن

العربية.نت

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رحبت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، اليوم الجمعة، بجهود تشكيل حكومة وصفتها بأنها "أكثر تمثيلا" في اليمن وبإعلان السعودية والإمارات عن تقديم حزمة مساعدات بقيمة 3 مليارات دولار.

وقالت تروس عبر حسابها على "تويتر": "يجب على جميع الأطراف في اليمن العمل مع المبعوث الأممي نحو مفاوضات سياسية من أجل السلام".

وأعلن الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي، أمس الخميس، إنشاء مجلس قيادة رئاسي لإدارة المرحلة الانتقالية بالبلاد ونقل صلاحياته إليه وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

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وأوضح البيان الرئاسي أن مجلس القيادة الرئاسي الجديد باليمن سيتولى إدارة الدولة سياسيا وعسكريا وأمنيا طوال المرحلة الانتقالية، كذلك يتولى مجلس القيادة الرئاسي التفاوض مع الحوثيين بشأن وقف إطلاق النار.

ويترأس المجلس رشاد محمد العليمي، وبعضوية 7 أعضاء هم: سلطان العرادة وطارق صالح وعبدالرحمن أبوزرعة وعبدالله العليمي وعثمان مجلي وعيدروس الزبيدي وفرج البحسني.

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