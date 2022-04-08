بريطانيا ترحب بجهود تشكيل حكومة "أكثر تمثيلاً" في اليمن

رحبت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، اليوم الجمعة، بجهود تشكيل حكومة وصفتها بأنها "أكثر تمثيلا" في اليمن وبإعلان السعودية والإمارات عن تقديم حزمة مساعدات بقيمة 3 مليارات دولار.

وقالت تروس عبر حسابها على "تويتر": "يجب على جميع الأطراف في اليمن العمل مع المبعوث الأممي نحو مفاوضات سياسية من أجل السلام".

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I welcome efforts to form a more representative government in Yemen, and the Saudi and Emirati announcement of a $3 billion aid package.



All parties should work with the @OSE_Yemen towards political negotiations for peace. — Liz Truss (@trussliz) April 8, 2022

وأعلن الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي، أمس الخميس، إنشاء مجلس قيادة رئاسي لإدارة المرحلة الانتقالية بالبلاد ونقل صلاحياته إليه وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

وأوضح البيان الرئاسي أن مجلس القيادة الرئاسي الجديد باليمن سيتولى إدارة الدولة سياسيا وعسكريا وأمنيا طوال المرحلة الانتقالية، كذلك يتولى مجلس القيادة الرئاسي التفاوض مع الحوثيين بشأن وقف إطلاق النار.

ويترأس المجلس رشاد محمد العليمي، وبعضوية 7 أعضاء هم: سلطان العرادة وطارق صالح وعبدالرحمن أبوزرعة وعبدالله العليمي وعثمان مجلي وعيدروس الزبيدي وفرج البحسني.