أنتربولوجي فرنسي يروي للعربية تجربته مع المجتمعات البدوية بالسعودية

يستضيف برنامج " نظرة على الشرق " الذي تنتجه قناة العربية ويعدّه الزميل محمد الهادي الحناشي في حلقته الأولى الأكاديمي والأنثربولوجي الفرنسي فرانسوا بيون الذي تولى لسنوات طويلة إدارة قسم الدراسات في المدرسة العليا للعلوم الاجتماعية ويستعرض خلال الحلقة تجربته الطويلة في دراسة المجتمعات البدوية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، ورحلته إلى المملكة العربية السعودية في فترة السبعينيات من القرن الماضي حينما أمضى فيها سنوات من التنقل بين القرى والهجر والمدن السعودية وعايش حياة المجتمع البدوي فيها ناقلا ارتساماته وتجربته في كتب ومقالات بحثية تعد اليوم مراجع أكاديمية في الجامعات الغربية.

ويروي بيون خلال الحلقة تجربته الانسانية في السعودية وما حصل له مع البدو ناقلا بشكل علمي رؤيتهم للعالم موثقا سلسلة من الأحداث والمشاهد ، ويعدّ فرانسوا بيون أحد أبرز علماء الاجتماع والانتربولوجيا في فرنسا بتجربته الطويلة وحجم اسهاماته في إثراء البحوث الاجتماعية على مستوى الجامعات الفرنسية والعالمية فقد درس الفلسفة في جامعة السربون، وتخرج في قسم الدرسات المعمقة في العام 1967.

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وقد عمل لسنوات طويلة على دراسة المجتمعات الزراعية وقاد حلقة دراسية في الجمعية حول أنثروبولوجيا المجتمعات الرعوية والبدوية. ثم التحق في عام 1971 بالتدريس الجامعي في المدرسة العليا للدراسات التطبيقية ببياريس، ثم بالمدرسة العليا للدراسات الإجتماعية، تحت إشراف عالم الإجتماع جورج بالاندير، ثم في فريق بحثي مع لوسيت فالنسي في مركز الاريخ الإجتماعي للإسلام في المتوسط الذي أصبح مديره منذ عام 1993.

انتخب في عام 1997 مديرا للدراسات في بالمدرسة العليا للدراسات الإجتماعية - إحدى أبرز مدارس علم الإجتماع في العالم وشغل كرسي الأنثروبولوجيا في العالم العربي. تقاعد منذ عام 2013، وهو ينشر العديد من المقالات والتحليلات الأنثروبولوجية لمجتمعاتنا العربية.

ويعد فرانسوا بوييون على مدى مسيرته الجامعية والبحثية من المدافعين عن الثقافة العربية وخاصة عن البداوة بإعتبارها جزء من الحضارة وليست مجرد مجال عيش على هامش الحضارة مبرزاً من خلال عمله الميداني ومعايشة المجتمعات البدوية في بلاد المغرب والخليج العربي الجوانب الحضارية في هذه الثقافة في الشعر والأدب والفن واللغة، ذلك أن علاقات الإنتاج البسيطة في داخل هذه المجتمعات على مدى قرون أفرزت ثقافة بسيطة ولكنها عميقة في جوهرها.

وبرنامج نظرة على الشرق منبر تفتحه قناة العربية للتعريف بالفاعلين الغربيين من الأكاديمين والباحثين والعلماء المهتمين بقضايا الشرق وبالمنطقة عموما حيث تؤثر مخرجاتهم البحثية وانتاجاتهم وتآليفهم وما يطرحونه من دراسات وبحوث على صناع القرار السياسي والاقتصادي كما يساهمون في بناء الصورة النمطية عن الشرق في الغرب .