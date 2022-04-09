إبراهيم الحجاج للعربية.نت: هذا سبب تميز "منهو ولدنا"

الفن من المجتمع وإلى المجتمع، بهذه الكلمات عبر فيها النجم إبراهيم الحجاج، عن تميزه في آداء دوره بمسلسل "منهو ولدنا" الذي يعرض في وقت الذروة على قناة MBC، إذ يُعد العمل كقصة مجتمعية جمعت النقيضين، ودارجة في المجتمع بعمل شبابي متكامل من خلال فكرة درامية تقع بين شابان غني، وفقير يتبادلان الأدوار في تصحيح الخطأ الذي وقع بينهم في الماضي أثناء ولادتهما، ليأخذ كل منهم مكان الآخر بعد مضي 30 عاما على ولادتهم اذ يعيش كل شخص منهم في بيئة متناقضة تماما ويحمل جزء من العمل جانب تراجيدي ، والجزء الآخر كوميدي.

يُشير إبراهيم الحجاج في حديثه إلى "العربية.نت"، بأن ردود الفعل أثلجت الصدر، لاسيما بالتعليقات المتداولة في السوشل ميديا من قبل المتابعين وبكافة شرائح المجتمع من المتابعين والمشاهدين، منوها بأنه محظوظ في تجربة عمل "منهو ولدنا".

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وقت الذروة مهم وليس بالمقياس

أما عن توقيت عرض العمل بوقت الذروة، أشار إبراهيم، إلى أنه يتفق ويختلف في نفس الوقت بأن الفترة الذهبية تسهم بنسبة المشاهدات العالية أو نجاح العمل، معللاً ذلك بأن العمل "إن لم يكن جيد فسيعود هذا الأمر بشكل عكسي على الممثل وصناع العمل عموماً، وما إذا كان العمل ناجح وايجابي فيسهم بالتأكيد في نجاح العمل بوقت الذروة، فوعي المشاهد أصبح عالي ومثقف بنفس الوقت".

وعن آلية ترشيحه للعمل فيضيف إبراهيم بأن فكرة مشاركته جائت باتصال هاتفي وبغضون 4 دقائق أصبح التفكير جدي للعمل فيه خصوصا أن فكرة العمل قضية واقعية وأصبحت دارجة في كل دول العالم لاسيما بأن النص كان مميزا ما أسهم في رغبته في آداء الدور، مردفا بأن تطوير الموهبة أصبح مهما حيث أن الموهبة أصبحت بالوقت الحالي غير كافية إذا لم يكن هناك تطوير وصقل والفن مهنة مثل بقية المهن عموماً.

محطة "رشاش" قلبت الموازين

وقد لوحظ في العامين الأخيرين تطور ملحوظ وملفت في آداء إبراهيم الحجاج مقدما نفسه بأكثر من عمل درامي، خصوصاً أن المشاهد عرفه بالوجه الكوميدي في بعض الأعمال، إلى أن جاءت مرحلة مسلسل "رشاش" الذي قدم فيها نفسه بالشكل البطولي، وفي هذا السياق يؤكد إبراهيم بأن مسلسل رشاش أصبح العلامة الفارقة في مسيرته الفنية وأضاف له الكثير، وقبل هذه المرحلة لم تكن الهوية الدرامية له واضحة إلا أن رشاش وضعه بالشكل الصحيح بالخارطة الدرامية واصفا هذه المرحلة بالعظيمة.

مسلسل " منهو ولدنا " برغم أنه جمع النقيضين بفكرته ومضمونة إلا أن الحجاج ينفي بأن الدراما تنقصها أزمة نصوص مضيفا بأن هناك الكثير من الشباب السعودي المبدع في كتابة النص الجيد ولا يكتمل إلا بالممثل المتميز وهي عملية متكاملة، حيث أن العمل استغرق تصويره 64 يوما بأجواء تصوير مريحة وكافية لنجاح العمل، مؤكداً بأن الممثل لابد أن يكون متمكنا بين التراجيديا والكوميديا متمنيا أن ينال مسلسل "منهو ولدنا" الرضا والإعجاب من المشاهدين، كما قدم شكره لكافة صناع المسلسل بما فيهم المخرج منير الزعبي.