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عاصفة رملية تضرب المنطقة الشرقية وتصل للرياض

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THUMBNAIL_ العاصفة الرملية تصل الإمارات بعد السعودية والبحرين
عاصفة رملية سابقة
السعودية

عاصفة رملية تضرب المنطقة الشرقية وتصل للرياض

يستمر تأثير العاصفة خلال الساعات القادمة إلى صباح الغد الأحد على معظم الأجزاء من مناطق الشرقية، والقصيم، والرياض، والرياض العاصمة

العربية.نت - مريم الجابر 

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توقعت صور الأقمار الصناعية أنْ تمتد العاصفة التي ضربت الشرقية في السعودية، اليوم السبت، لمنطقة الرياض بما فيها "العاصمة" والقصيم خلال الساعات القادمة.

وشهدت محافظة حفر الباطن والمراكز التابعة لها عصر اليوم تدنياً في مستوى الرؤية بسبب العاصفة الترابية القوية التي أوقعت خسائر مادية لبعض المخيمات وأصحاب الماشية، كما أثرت على الحركة المرورية والتجارية، ونتج عنها تعرض مرضى الربو لضيق في التنفس بسبب كثافة الأتربة.

وقال المركز الوطني للأرصاد إن الأقمار الصناعية توضّح تأثر الأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية "حفر الباطن-القيصومة" وما جاورها بالعاصفة الترابية المتسببة بشبه انعدام في الرؤية الأفقية.

وتوقع المركز أن يستمر تأثير العاصفة خلال الساعات القادمة إلى صباح الغد الأحد على معظم الأجزاء من مناطق الشرقية، القصيم، الرياض، والرياض العاصمة.

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