عاصفة رملية تضرب المنطقة الشرقية وتصل للرياض

توقعت صور الأقمار الصناعية أنْ تمتد العاصفة التي ضربت الشرقية في السعودية، اليوم السبت، لمنطقة الرياض بما فيها "العاصمة" والقصيم خلال الساعات القادمة.

وشهدت محافظة حفر الباطن والمراكز التابعة لها عصر اليوم تدنياً في مستوى الرؤية بسبب العاصفة الترابية القوية التي أوقعت خسائر مادية لبعض المخيمات وأصحاب الماشية، كما أثرت على الحركة المرورية والتجارية، ونتج عنها تعرض مرضى الربو لضيق في التنفس بسبب كثافة الأتربة.

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🛑الأقمار الصناعية توضّح تأثر الأجزاء الشمالية للمنطقة #الشرقية (حفر الباطن-القيصومه) وماجاورها بالعاصفة الترابية المتسببة بشبه إنعدام في الرؤية الأفقية ويتوقع بمشيئة الله أن تؤثر خلال الساعات القادمة إلى صباح الغد على معظم الأجزاء من مناطق الشرقية،القصيم، الرياض،والرياض العاصمة. pic.twitter.com/Sc3XQZdnhV — المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@PmeMediacen) April 9, 2022

وقال المركز الوطني للأرصاد إن الأقمار الصناعية توضّح تأثر الأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية "حفر الباطن-القيصومة" وما جاورها بالعاصفة الترابية المتسببة بشبه انعدام في الرؤية الأفقية.

وتوقع المركز أن يستمر تأثير العاصفة خلال الساعات القادمة إلى صباح الغد الأحد على معظم الأجزاء من مناطق الشرقية، القصيم، الرياض، والرياض العاصمة.