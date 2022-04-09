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مقرأة الحرمين لتعلم القرآن وتلاوته .. تقنية يصل صداها عالمياً

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مقرأة الحرمين .....

مقرأة الحرمين لتعلم القرآن وتلاوته .. تقنية يصل صداها عالمياً

باستخدام تقنية الاتصال المرئي والمسموع لتصل إلى جميع أنحاء العالم على مدار الساعة

العربية.نت - نادية الفواز

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تواصل وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية برئاسة الحرمين، في تقديم خدماتها في شهر رمضان المبارك، ومن تلك الخدمات "مقرأة الحرمين الشريفين" الإلكترونية التي وصل صداها عالمياً وتهدف إلى تعليم القرآن الكريم القراءة الصحيحة على أيدي معلمين مجازين في علم القراءات العشر المتواترة.

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وأكد مدير عام الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب غازي الذبياني، أنه يجري تقديم خدمة "مقرأة الحرمين" لتعليم القرآن الكريم وتلاوته باستخدام تقنية الاتصال المرئي والمسموع لتصل إلى جميع أنحاء العالم على مدار الساعة "للرجال والنساء"وإلى كل راغب في تعلم كتاب الله وحفظه في أيّ زمان أو مكان باستخدام التقنية الحديثة.

وأشارأن مُقرئي المقرأة من الكوادر الوطنية ومن المؤهلين لتدريس كتاب الله تعالى على مستوى عالٍ جداً، لتحقيق الرسالة المنشودة من إنشاء المقرأة، إذ يبلغ عدد المقرئين (29) مقرئاً ومُقرئة.

يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، تعزيزاً لإيصال دور ورسالة الحرمين الشريفين ودعماً لخطة الرئاسة 2024 مع بذل المزيد من الجهود في تقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر.

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