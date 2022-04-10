.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

في رمضان.. 1000 متطوعة في خدمة المعتمرين بالمسجد الحرام

  • الخط
متطوعات المسجد الحرام

في رمضان.. 1000 متطوعة في خدمة المعتمرين بالمسجد الحرام

العربية.نت - نادية الفواز

نشر في: آخر تحديث:

في إطار تمكين المرأة ووصولها إلى الموارد والإمكانيات ومشاركتها في المشروع التنموي لتحقيق رؤية السعودية (2030) أتاحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وفق الخطط الميدانية والاستراتيجية عمل (1018) متطوعة في المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك، في عدد من المجالات منها ترجمة اللغات ومساعدة كبار السن وفي خدمات التنقل (العربات الكهربائية) والذي جرى استقطابهم من خلال المنصة الوطنية للعمل التطوعي التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

قادها على إطار واحد.. ضبط سائق الدراجة النارية في مكة السعودية قادها على إطار واحد.. ضبط سائق الدراجة النارية في مكة

وقالت مديرة إدارة الخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية النسائية بالمسجد الحرام بيان الهذلي: إن العمل التطوعي له أجر عظيم من خلال منفعة قاصدات البيت العتيق وتقديم الخدمة لهم، فتمكين المرأة من خلال عملها في المسجد الحرام انعكس بأثر إيجابي على نفوس المتطوعات وإكسابهم المهارات والخبرات والاستفادة القصوى من التنوع الثقافي واللغوي، وتنفيذا لتطلعات القيادة الرشيدة في خدمة قاصدي المسجد الحرام وفق أعلى معايير الجودة للمصلين والمعتمرين.

التطوع في المسجد الحرام
التطوع في المسجد الحرام

14 جهة حكومية وخيرية نسائية

كما أشارت الهذلي إلى أن رؤية السعودية (2030) مكنت المرأة العاملة في المسجد الحرام من تسخير كافة مواردها وقدراتها العلمية والمهنية في خدمة المعتمرين والزوار، وصولاً إلى تحقيق الريادة المحلية والدولية في مجال التطوع، والتسهيل على القاصدين والقاصدات لأداء عباداتهم بكل يسر وسهولة.

ولفتت بأن زيادة أعداد الجهات والجمعيات الخيرية المشاركة ارتفع لــ (14) جهة حكومية وخيرية نسائية خلال هذا العام 1443هــ والذي انعكست بدورها هذه الأعداد الكبيرة على الواقع الميداني وتقديم الخدمات كافة، وذلك بالتزامن مع رفع كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام، وأعربت عن أن العمل التطوعي في المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك لا يتوقف على مدى (24) ساعة موزعة على أربع ورديات في اليوم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
المخابرات البريطانية: الروس ابتكروا تكتيكاً خطيراً ضد الأوكرانيين المخابرات البريطانية: الروس ابتكروا تكتيكاً خطيراً ضد الأوكرانيين
اكتشف المزيد