عبد الله طلال مداح: حبيب الحبيب أجاد شخصية والدي ولست "زعلانا"

عبر برنامج "ستديو"22 الذي تقدمه قناة mbc1 خلال أيام شهر رمضان، بثت حلقة السبت، مشهداً للممثل حبيب الحبيب قام من خلاله بتقليد شخصية الفنان السعودي الراحل طلال مداح، وهو يغني إحدى روائعه الغنائية "مقادير".

هذا وقد صرح نجل الراحل عبدالله طلال مداح لـ"العربية.نت" بأن ما أشيع حول إغلاق حسابه على تويتر بسبب الحلقة، أمر عارٍ من الصحة حيث أوقفت كافة حساباتي منذ فترة، لأخذ قسط من الراحة بعيداً عن مواقع التواصل الاجتماعي.

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وأضاف بقوله: "شاهدت تعليق حبيب الحبيب، وإذا قصد بالفعل بتمثيله للدور من أجل تذكير الناس بالترحم على طلال مداح -رحمه الله-، لا أجد هنالك إشكال، ولا يمكنني أخذ انطباع آخر طالما برر تصرفه" فيما أتت ملاحظته الوحيدة حول تمثيل الشخصية في برنامج كوميدي يبث الضحك، مشيراً إلى أنه تقليد الممثل السعودي للشخصية كان جيد.

من جانبه، غرد حبيب الحبيب على حسابه قائلاً: "تقليد صوت الأرض طلال مداح مو عشان نضحك، عشان نقول رحمة الله عليه".

الجدير بالذكر أن برنامج "ستديو22" يعرض هذه الأيام على قناة mbc1 في تمام الساعة مساء بتوقيت السعودية، بتواجد عدداً من الممثلين السعوديين والخليجيين.

فيما يعد طلال مداح من أشهر المطربين والملحنين السعوديين، باعتباره مؤسس ومطور الأغنية السعودية الحديثة، إذ نجح في نقلها خارج حدود البلاد وصدح فيها كأول مغني سعودي من لندن وباريس. ونال على إثر مسيرته العديد من الألقاب مثل: "صوت الأرض" و "زرياب" الذي أطلقه عليه الملحن المصري محمد عبد الوهاب، و "ُقيثارة الشرق".

كما وصفه مسبقاً فنان العرب محمد عبده بـ "أستاذ الجميع" وقد رحل عام 2000م تاركاً خلفه إرث غنائي مميز، متمثل في أغاني وألحان موسيقية طربية فريدة.