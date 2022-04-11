فيديو صادم.. طالب يسقط ميتاً خلال مشاجرة مدرسية في جدة

بعدما انتشرت لقطات الشجار الصادمة لتلاميذ في احدى المدارس، وسط عدد من السعوديين على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية، فتحت شرطة منطقة مكة المكرمة في السعودية، اليوم الاثنين، تحقيقا في مقتل طالب خلال مشاجرة.

هذا توفي اليوم في متوسطة غرناطة في مشروع الأمير فواز اثر مشاجره بين طالبين



الله يرحمه ويغفر له 💔. pic.twitter.com/Vtrh7nG5dd — المعتصم الراعي (@ikup0i) April 10, 2022

أتت تلك الخطوة بعد أن تبلغت شرطة جدة وقوع شجارة طالبين في إحدى المدارس المتوسطة بالمحافظة.

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وأوضحت الشرطة أن الطالبين مواطنان في الـ 15 من العمر، توفي أحدهما نتيجة المشاجرة.

كما أشارت إلى أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية في الحـادثة، وتمت إحالتها إلى جهة الاختصاص.

يشار إلى أن نشطاء مواقع التواصل كانوا تداولوا بشكل واسع فيديو للمشاجرة، صوره أحد الطلاب، وظهرت فيه مجموعة من التلاميذ يتشابكون بالأيدي. وما أن خرج أحد الطلاب من المشاجرة، حتى وقع على الأرض بلا حراك!.

وقد تسببت تلك المشاهد التي انتشرت في غضب وتفاعل كبير على مواقع التواصل، لاسيما تويتر.