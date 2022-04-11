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تسجيل 253 موقعا أثريا وتاريخيا في هذه المدن بالسعودية

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هيئة التراث

تسجيل 253 موقعا أثريا وتاريخيا في هذه المدن بالسعودية

تشمل (141) موقعاً في منطقة عسير، و(112) موقعاً في منطقة حائل

العربية.نت – مريم الجابر

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سجّلت هيئة التراث في السعودية، 253 موقعاً أثرياً وتاريخياً جديداً في السجل الوطني للآثار، وذلك ضمن جهودها لاكتشاف المواقع الأثرية والتاريخية في المملكة وتوثيقها وتسجيلها وصونها.

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وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور جاسر الحربش، اليوم الاثنين أن المواقع الأثرية التي اعتمد تسجيلها تشمل (141) موقعاً في منطقة عسير، و(112) موقعاً في منطقة حائل، تتمثل في منشآت ووحدة معمارية ذات أنماط مختلفة، وكم كبير من النقوش، والرسوم، والوسوم الصخرية القديمة التي يعود تاريخها إلى فترة عصور ما قبل التاريخ، وبعض النقوش والكتابات الإسلامية.



كما أكد أن الهيئة تمضي بخطواتٍ متسارعة نحو توثيق المواقع التاريخية والأثرية في مختلف مناطق المملكة، وتسجيلها في السجل الوطني للآثار، وأرشفتها ورقمنتها، ومن ثم احتوائها في سجل رقمي حديث يخدم التراث الحضاري للمملكة، داعياً المواطنين والمهتمين، إلى الإبلاغ عن المواقع الأثرية المكتشفة عبر منصة "بلاغ" وحساب الهيئة الرسمي في تويتر وفروع الهيئة على مستوى مناطق المملكة، منوّهاً بوعي المواطن ودوره بوصفه شريكاً أساسياً في المحافظة على تراث وطنه ورعايته.

يُذكر أن هيئة التراث استندت في تسجيلها للمواقع الأثرية المكتشفة في منطقتَي عسير وحائل إلى الفقرة الثانية من المادة الثامنة من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، التي تنص على أن "تعد الهيئة قوائم التسجيل للمواقع الأثرية".

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