تسجيل 253 موقعا أثريا وتاريخيا في هذه المدن بالسعودية
تشمل (141) موقعاً في منطقة عسير، و(112) موقعاً في منطقة حائل
سجّلت هيئة التراث في السعودية، 253 موقعاً أثرياً وتاريخياً جديداً في السجل الوطني للآثار، وذلك ضمن جهودها لاكتشاف المواقع الأثرية والتاريخية في المملكة وتوثيقها وتسجيلها وصونها.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور جاسر الحربش، اليوم الاثنين أن المواقع الأثرية التي اعتمد تسجيلها تشمل (141) موقعاً في منطقة عسير، و(112) موقعاً في منطقة حائل، تتمثل في منشآت ووحدة معمارية ذات أنماط مختلفة، وكم كبير من النقوش، والرسوم، والوسوم الصخرية القديمة التي يعود تاريخها إلى فترة عصور ما قبل التاريخ، وبعض النقوش والكتابات الإسلامية.
ضمن جهودها لاكتشاف المواقع الأثرية والتاريخية في المملكة؛ تعلن #هيئة_التراث عن تسجيل 253 موقعاً جديداً في السجل الوطني للآثار، لحمايتها وترميمها وصوْنها والتعريف بقيمتها التاريخية. pic.twitter.com/TffwWRyxOL— هيئة التراث (@MOCHeritage) April 11, 2022
كما أكد أن الهيئة تمضي بخطواتٍ متسارعة نحو توثيق المواقع التاريخية والأثرية في مختلف مناطق المملكة، وتسجيلها في السجل الوطني للآثار، وأرشفتها ورقمنتها، ومن ثم احتوائها في سجل رقمي حديث يخدم التراث الحضاري للمملكة، داعياً المواطنين والمهتمين، إلى الإبلاغ عن المواقع الأثرية المكتشفة عبر منصة "بلاغ" وحساب الهيئة الرسمي في تويتر وفروع الهيئة على مستوى مناطق المملكة، منوّهاً بوعي المواطن ودوره بوصفه شريكاً أساسياً في المحافظة على تراث وطنه ورعايته.
يُذكر أن هيئة التراث استندت في تسجيلها للمواقع الأثرية المكتشفة في منطقتَي عسير وحائل إلى الفقرة الثانية من المادة الثامنة من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، التي تنص على أن "تعد الهيئة قوائم التسجيل للمواقع الأثرية".
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