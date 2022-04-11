"جهز قهوتك".. مبادرة سعودية لمساعدة أصحاب الهمم

قبل 15 عاماً، حين أصيب الشاب السعودي محمد الشريف بإعاقة جسدية، تمنى نصيحة من شخص مرّ بالتجربة نفسها، كي يعينه كلامه على تجاوز الحالة النفسية التي ألمت به.

فقد أوضح في حوار مع "العربية.نت"، أن المعلومات إبان إصابته عام 2005، لم تكن كافية لتحل مشكلته، ما جعله ينطلق بمفرده نحو منازل المصابين، عارضاً المساعدة من خلال تجربته.

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مبادرة عمرها 5 سنوات

ولعل هذا ما دفعه لإنشاء مبادرة "جهز قهوتك"، فريق مهمته زيارة منازل أصحاب الهمم ممن لم يتجاوزون تداعيات الحوادث.

فانطلق قبل 5 سنوات، مستفيداً من قواعد البيانات للالتقاء بالمستهدفين.

كما لاحظ صعوبة في وصولهم للموارد والاحتياجات وغيرها، وقد تكون الأسرة سبباً وطوقا مانعا من خروجهم بذريعة أولوية تحملهم العناية دون الحاجة لأحد.

وبحسب ما ذكر فإن اسم "جهز قهوتك" أتى حتى لا يوحي لصاحب الإعاقة بأن الفريق قادم بغرض الشفقة، بل لوضع بصمة قبل الخروج من بيت المضُيّف وتتضح النتائج أحيانا من ملامح الناس.

20 إلى 25 حالة

يذكر أن فريق "جهّز قهوتك" يتكون من 4 أشخاص، سبق وأن استفادوا من هذه التجربة، حيث انضموا بعدها للمبادرة.

وكشف الشريف بأن المساعدات العينية الآتية من المتبرعين وغيرهم، يتم إيصالها عبر الفريق كالمصاعد والأسرة الكهربائية، أما الضرورات الملحة يتساعد بها الأعضاء لتوفيرها.

فيما يحرص الجميع على تقديم عملهم بأفضل جودة، فيما يصل عدد المستفيدين في كل رمضان ما يقارب من 20 إلى 25 حالة.