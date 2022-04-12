عم الطالب ضحية مشاجرة جدة: سبب الوفاة لدى الجهات المختصة

بكلمات مفعمة بالإيمان والرضا بقضاء الله وقدره، أكد عم الطالب عبد الله الغامدي، أن الأسرة فجعت بوفاة ابنها الطالب في الصف الثالث متوسط، وأن الصلاة على "عبدالله" ستكون اليوم الثلاثاء في مسجد القريقري شمال مدينة جدة.

وقال بصوت حزين: "أن ما حدث غير متوقع، فهذا قضاء الله وقدره، وما علينا سوى الرضا، فالتقرير الطبي لدى الجهات المختصة، وهي التي لديها سبب الوفاة، ولها إجراءات نظامية حيال ذلك".

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وعن تنازل والده عن المتسببين في وفاة ابنه "عبدالله" أشار بقوله: "لا يوجد شيء رسمي إلى الآن، فالإجراءات لدى الدولة والنيابة العامة والإدعاء العام، وبعد انتهاء الإجراءات الحكومية يمكن الحديث عن التنازل، وربنا يقدم اللي فيه الخير، وإن شاء الله الأمور طيبة، ونحن راضيين ومحتسبين الأجر".

وأكد عم الطالب: "أن عبد الله عرف عنه الأخلاق الطيبة وحبه للصلاة، وقد تأُثر الجيران والمدرسة بوفاته، والناس كلهم يدعون له لطيب أخلاقه.

إلى ذلك، أثارت واقعة وفاة طالب خلال مشاجرة بإحدى مدارس جدة ضجة واسعة في السعودية وتصدر وسم #وفاة_طالب مواقع التواصل، فيما تداول نشطاء التواصل الاجتماعي معلومات عن طالب في مدرسة متوسطة بمدينة جدة توفي، الأحد الماضي، إثر مشاجرة مع أحد زملائه داخل الفصل، وبعد فض الاشتباك بين الطالبين فقد الطالب المتوفي توازنه وارتطمت رأسه بـ"السبورة" قبل أن يسقط على الأرض، ويفارق الحياة.

من جهتها أعلنت شرطة محافظة جدة، أمس الاثنين، أنها باشرت بلاغًا عن وقوع مشاجرة بين طالبين في إحدى المدارس المتوسطة، وأوضحت "شرطة جدة" في بيان نشره حساب "الأمن العام" على "تويتر" أن المتشاجرين مواطنين يبلغان 15 عامًا، وتوفي أحدهما.

وأضاف البيان: أنه تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية للحادثة وإحالتها إلى جهة الاختصاص.