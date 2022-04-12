فيديو يوثق لحظة سجود جماعية لخريجي كلية الملك عبد العزيز الحربية 

في لحظة فرح وبهجة تقافزت فيها القلوب في حفل التخرج ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بمقطع مبهج يحكي فرحة خريجين من طلاب كلية الملك عبد العزيز الحربية.

حيث وثق المقطع المتداول على موقع"تويتر"، فرحة الدفعة 80 من طلبة "كلية الملك عبد العزيز الحربية" لحظة إعلان تخرجهم رسميًا.

شاهد: فرحة طلبة "كلية الملك عبدالعزيز الحربية" لحظة تخرجهم pic.twitter.com/UT1TjOk3Ot — Eman Salman (@EmanSal11848242) April 11, 2022

مادة اعلانية

وأظهر الفيديو، لحظة الفرح العارمة ورمي الطلاب قباعتهم عاليًا ثم سجودهم على الأرض بشكل جماعي، والركض أمام الحضور في تشكيلات جماعية جسدت روح المحبة والتعاون فيما بينهم

فيما تداول نشطاء التواصل الاجتماعي المقطع مؤكدين أنه من أهم المقاطع الإيجابية التي تشعر الإنسان بالفخر داعين للخريجين بالتوفيق والسداد فهم حماة الوطن وركيزة البناء الأساسية مؤكدين على جمال المقطع الذي عبر عن هذه الفرحة الجماعية.

وكان الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، قد رعى حفل تخريج الدفعة (80) من طلبة كلية الملك عبد العزيز الحربية، ودورة تأهيل الضباط الجامعيين الدفعة (49)، بمقر الكلية بالعيينة.

وفور وصوله عُزِف السلام الملكي، عقب ذلك بدأ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى قائد كلية الملك عبدالعزيز الحربية اللواء الركن علي بن صالح الحضيف، كلمةً عبّر فيها عن شكره وتقديره لرعاية نائب وزير الدفاع حفل تخريج الدفعة (80)، ودورة تأهيل الضباط الجامعيين الدفعة (49)، ومشاركة الخريجين فرحتهم بانضمامهم إلى ساحات البطولة والتضحية.



وأشار إلى أن الخريجين نهلوا من مختلف المعارف المدنية والعسكرية، وأصبحوا على أتم الجاهزية والاستعداد ليكونوا قادة صفوف النزال، ورجالاً يُعتمدُ عليهم في ساحات الوغى والقتال، باذلين دماءهم دون مقدّسات أمتهم، ليلحقوا بأسلافٍ لهم تخرجوا في هذا العرين، فكانوا نعم رجال قواتنا المسلحة طيلة خدمتهم العسكرية سلمًا وحربًا.

وأضاف الحضيف، أن هذه الدورة ضمّت طلبة من مملكة البحرين، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية اليمن، وجمهورية موريتانيا.

بعد ذلك جرى العرض العسكري، وأدى الخريجون القسم، ثم أُعلنت النتائج، وكرَّم نائب وزير الدفاع الطلبة المتفوقين، كما تلقى هدية تذكارية من قائد كلية الملك عبدالعزيز الحربية، وفي ختام الحفل التُقطت الصور التذكارية.