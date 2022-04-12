هيئة المسرح السعودية تنطلق من الأحساء لمشروع الزيارات الميدانية

أطلقت وزارة الثقافة السعودية ممثلة في هيئة المسرح والفنون الأدائية، المرحلة الأولى من مشروع (الزيارات الميدانية) في الأحساء شرق السعودية، تحت شعار (لقاء ممارسي المسرح والفنون الشعبية).

في حين يواصل المشروع غداً الاثنين في الدمام ولمدة يومين ثم ينتقل إلى حفر الباطن، حيث يستهدف المشروع الممارسين الأفراد في فنون الأداء، والفرق والجماعات الممارسة للفنون المسرحية والشعبية، والمهتمين بالأعمال والإنتاج في قطاع المسرح والفنون الشعبية.

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وتهدف هيئة المسرح والفنون الأدائية من المشروع إلى تسجيل الفرق والممارسين ككيانات ربحية وغير ربحية، إضافة إلى المساهمة في حصول الممارسين على رخصة ممارس في الفنون الأدائية، والاستفادة من خدمات الدعم من هيئة المسرح والفنون الأدائية.

وفي سياق متصل، تشهد هيئة المسرح والفنون الأدائية نشاطًا مكثفًا، حيث أطلقت الهيئة منذ أيام بالتعاون مع برنامج جودة الحياة مبادرة "حاضنة المسرح والفنون الأدائية" والتي تهدف إلى تطوير المواهب الواعدة بالسعودية وتفعيل منظومة ريادة الأعمال في صناعة المسرح وفنون الأداء.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة المسرح والفنون الأدائية أطلقت في مارس الماضي مبادرة تطوير القطاع الثالث (غير الربحي) في القطاع المسرحي التي سعت من خلالها إلى تسجيل كل ممارسي قطاع المسرح وغيره من الفنون الأدائية ضمن القطاع الثالث، وذلك حتى يمكنهم الاستفادة من الدعم الموجه لهذا القطاع.