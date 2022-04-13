.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

خادم الحرمين الشريفين يوجه بتقديم مساعدات بـ 10 ملايين دولار للاجئي أوكرانيا

  • الخط
مشاهد جديدة لتدفق اللاجئين الأوكرانيين نحو بولندا
من لاجئي أوكرانيا في بولندا

خادم الحرمين الشريفين يوجه بتقديم مساعدات بـ 10 ملايين دولار للاجئي أوكرانيا

المساعدات الطبية والإيوائية العاجلة ستركز على لاجئي أوكرانيا في بولندا، وذلك بالتنسيق مع الحكومة البولندية ومنظمات الأمم المتحدة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

وجَّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأربعاء، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات طبية وإيوائية عاجلة، وبالأخص بولندا، وذلك بالتنسيق مع الحكومة البولندية ومنظمات الأمم المتحدة.

وأوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية (واس)، أن التوجيه الملكي يأتي امتدادًا لجهود المملكة الإنسانية في الوقوف إلى جانب المتضررين والمحتاجين في أرجاء المعمورة والتخفيف من معاناتهم.

قوات روسية: عثرنا على مسيرات أوكرانية مزودة بحاويات للسوائل وآلات رش العرب والعالم روسيا و أوكرانيا قوات روسية: عثرنا على مسيرات أوكرانية مزودة بحاويات للسوائل وآلات رش

وكانت مستشارية رئيس وزراء بولندا قد قدّرت، في وقت سابق اليوم الأربعاء، عدد من دخلوا البلاد هربا من الحرب في أوكرانيا المجاورة بحوالي مليونين و700 ألف شخص.

وقالت عبر تويتر إن نحو 24 ألفا أبعدوا عن الحدود بين البلدين، أمس الثلاثاء.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية ترصد أجواء رمضان في مصر بعد تخفيف إجراءات كورونا العربية ترصد أجواء رمضان في مصر بعد تخفيف إجراءات كورونا
اكتشف المزيد