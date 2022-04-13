خادم الحرمين الشريفين يوجه بتقديم مساعدات بـ 10 ملايين دولار للاجئي أوكرانيا

وجَّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأربعاء، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات طبية وإيوائية عاجلة، وبالأخص بولندا، وذلك بالتنسيق مع الحكومة البولندية ومنظمات الأمم المتحدة.

وأوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية (واس)، أن التوجيه الملكي يأتي امتدادًا لجهود المملكة الإنسانية في الوقوف إلى جانب المتضررين والمحتاجين في أرجاء المعمورة والتخفيف من معاناتهم.

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وكانت مستشارية رئيس وزراء بولندا قد قدّرت، في وقت سابق اليوم الأربعاء، عدد من دخلوا البلاد هربا من الحرب في أوكرانيا المجاورة بحوالي مليونين و700 ألف شخص.

وقالت عبر تويتر إن نحو 24 ألفا أبعدوا عن الحدود بين البلدين، أمس الثلاثاء.