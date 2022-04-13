صور من الحرمين الشريفين في رمضان.. ‏أمن وسلام

نشرت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، صورًا جمالية للعشرة أيام الأولى من رمضان في المسجد الحرام.

وأدت جموع غفيرة من المصلين والمعتمرين بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الصلوات خلال العشرة أيام الأولى من رمضان في أجواء إيمانية مفعمة بالدعاء والابتهالات والتضرع لله سبحانه وتعالى، بحضور عدد من المسؤولين والعاملين بالجهات ذات العلاقة.

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من صور الرئاسة العامة للحرمين الشريفين

من جهة أخرى، استقبلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بوكالة العلاقات العامة والتواصل المؤسسي والشراكات المجتمعية، ما يزيد عن 150000 معتمر وزائر خلال العشر الأوائل من شهر رمضان المبارك، ووزعت عليهم عدداً من الهدايا التي تحتوي على ماء زمزم وسجادة صلاة ووجبات إفطار.





وأوضح وكيل الرئيس العام للعلاقات العامة والتواصل المؤسسي والشراكات المجتمعية، عادل بن عبيد الأحمدي، أن مبادرة الوكالة تهدف إلى استقبال 500000 معتمر وزائر على ثلاث مراحل تمتد طوال الشهر الفضيل ليجري خلالها استقبال المعتمرين والزائرين.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار حرص الوكالة على القيام بدورها المجتمعي، الذي يؤكد على القيم الإسلامية الحميدة التي تتبناها الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، وتماشياً مع أهدافها نحو الاهتمام البالغ في المبادرات المجتمعية التي تحقق الألفة والمحبة والتلاحم والتكاتف بين أفراد المجتمع.