وزارة الموارد البشرية السعودية: إنشاء وحدات نموذجية لكبار السن
الوحدات توفر الاحتياجات الخاصة لكبار السن
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، عزمها إنشاء 5 وحدات نموذجية لكبار السن في المناطق الرئيسة بالمملكة، وتفعيل بطاقات خاصة بهم تمنحهم امتيازات مجتمعية.
وبينت الوزارة أن الوحدات توفر الاحتياجات الخاصة لكبار السن مثلا سهولة الوصول والدخول دون عتبات إضافية في المباني، وتخصيص مسارات لعربات الدفع مع ملاءمة الأرضيات لطبيعة كبار السن والحد من مخاطر السقوط باستخدام أرضيات أقل صلابة، بالإضافة لخدمات أخرى يحتاجها كبار السن في هذه الوحدات.
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وأوضحت أن عدد منظمات القطاع غير الربحي في المملكة ارتفع في ست سنوات بنسبة 164%، ليصل إلى أكثر من 3400 منظمة، تشكل المنظمات المتخصصة منها نحو 69%، ليصبح القطاع أكثر نضجا والأعمق أثرا.
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