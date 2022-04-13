وفاة أحد خريجي كلية الملك عبد العزيز الحربية بعد تخرجه بيومين  

لقي السعودي الملازم فهد أحمد الأزيمع مصرعه إثر حادث سير، في واقعة مؤلمة وصادمة لمحبيه، بعد أن احتفل قبل يومين، الأحد، بتخرجه في كلية الملك عبدالعزيز الحربية برتبة ملازم، في الوقت الذي ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بنعي الملازم الأزيمع تحت وسم #فهد_احمد_الازيمع.

وبشّر الصابرين اللذين اذا اصابتهم مصيبه قالو انا لله وانا اليه راجعون

بمزيد من الحزن والاسى انتقل الى رحمة الله الابن فهد احمد الازيمع اثر حادث مروري

ستتم الصلاه عليه بعد صلاة العشاء هذا اليوم بمسجد برزان والدفن بمقبرة صديان وسيكون العزاء بمنزل الوالد رحمه الله بالبزيعي — مطلق الازيمع (@AzMutlaq) April 12, 2022

وفي تغريدة نشرها والده عبر حسابه الرسمي في "تويتر" كتب فيها: "وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.. بمزيد من الحزن والأسى انتقل إلى رحمة الله الابن فهد أحمد الأزيمع إثر حادث مروري. ستتم الصلاة عليه بعد صلاة العشاء هذا اليوم بمسجد برزان، والدفن بمقبرة صديان، وسيكون العزاء بمنزل الوالد رحمه الله بالبزيعي".

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وغرد أحدهم بعبارات شعرية:

مرحوم ياشبلٍ تربى على الجود .. وما امهله وقته خذاه وفجعنا

وصرنا على فرقاه بدموعنا نجود .. ولاتنفع الدمعه ولا يخف وجعنا

فهد...فهد جعلك بجناة وخلود .. وبالآخرة بجنان ربي جمعنا

وأضاف مغرد بقوله: "‏مساء الأحد الموافق 1443/9/10هـ احتفلنا بتخرج أبنائنا من عرين، ومساء الثلاثاء نفجع بوفاة فهد أحمد الأزيمع، اللهم اجبر قلوب أهله وهون مصابهم، هذه حال الدنيا.. اللهم لك الحمد على كل حال".

وقال آخر: "اللهم إنه فرح بتخرجه، فاللهم اجعل فرحه بلقياك وبما عندك، وافرحه بجنة عرضها السماوات والأرض، وعوضه بشبابه في الجنة وجبر قلوب أحبابه جبراً يتعجب منه أهل السماوات والأرض". فيما توالت الدعوات له بالرحمة ولأهله بالصبر والسلوان، كما قدم بعض من المغردين الصدقات الجارية تعبيراً عن حزنهم.