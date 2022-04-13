"الرحلة" أول فيلم سعودي وعربي يعرض بالمسرح الصيني في هوليوود

أطلقت شركة مانجا للإنتاج التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، العرض الأول لفيلم "الرحلة بالدبلجة الإنجليزي في المسرح السينمائي الصيني في هوليوود بالولايات المتحدة الأميركية. ويعد فيلم "الرحلة" الفيلم السعودي العربي الأول الذي يعرض في هذا المسرح العريق.

يحكي فيلم "الرحلة"، الذي أخرجه شيزونو كوبون، قصة ملحمة خيالية مستوحاة من الحضارات القديمة في شبه الجزيرة العربية والشرق الأوسط. وهو من إنتاج الشركة السعودية "مانجا للإنتاج" وشركة "توئي انميشن" اليابانية. وتم عرض الفيلم مسبقًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكذلك في اليابان، وحظي بردود فعل وأصداء إيجابية من النقاد والجمهور ووسائل الإعلام.

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وبالتزامن مع العرض الأول في أميركا، أعلنت شركة مانجا للإنتاج عن توقيع اتفاقية توزيع مع شركة كرانشي رول، وهي منصة وشركة توزيع أفلام رائدة، لدعم استراتيجيتها في أن تصبح منافسًا عالميًا في مجال صناعة الأفلام. وقد بدأت كرانشي رول في توزيع فيلم "الرحلة" على أكثر من 50 منصة في أميركا الشمالية والجنوبية ولأكثر من 125 مليون مستخدم مما يتيح للمشاهدين فرصة التعرف على ثقافة شبه الجزيرة العربية.

وعلق د. عصام بخاري، الرئيس التنفيذي لشركة مانجا للإنتاج على الاتفاقية قائلاً: "السينما السعودية والعربية استطاعت أن تسجل حضورها في هوليوود عاصمة صناعة الأفلام السينمائية، بالعرض في هذا المسرح السينمائي الصيني العريق حيث ستكون هذه البداية لأفلام سينمائية قادمة عبر شركة مانجا للإنتاج. كما نعتز بهذه الشراكة مع كرانشي رول التي تعد أكبر منصة أنيميشن في العالم، وسنعمل معها على إيصال الفن والإبداع السعودي للعالم عبر دعم المبدعين والموهوبين السعوديين".

من جهة أخرى، صرح المهندس عبد العزيز النغموش، مدير إدارة التسويق والتوزيع وتطوير الأعمال في شركة مانجا للإنتاج بقوله: "فيلم الرحلة الآن يعرض في 20 منصة في اليابان، وسبق أن وقعنا عقود توزيع في العالم العربي واليابان و آسيا وأوروبا حيث حصل فيلم الرحلة على تقييم عال مقارنةً بغيره من أفلام الانيميشن التي عرضت في نفس الوقت. ويأتي عرض فيلم الرحلة في المسرح الصيني في هوليود بحضور وسائل الإعلام والنقاد في مجال صناعة الأفلام تتويجاً لهذه الجهود والتقدير العالمي للإنتاج السينمائي السعودي".

في دبلجة النسخة الإنجليزية لفيلم الرحلة، يؤدي شخصية أوس بطل الفيلم الممثل الصوتي جوني يونج، ومن أعماله شخصية شوتارو كانيدا في فيلم " أكيرا"، ويؤدي شخصية أبرهة الممثل الصوتي كريستوفر جادج ومن أبرز أعماله لعبة "قاد اوف وار"، ويجسد شخصية نزار، الممثل كريستوفر سابات والذي قام بتمثيل شخصية فيجيتا في مسلسل "دراغون بول". كما شارك في كتابة الترجمة باللغة الإنجليزية دين باتالي ومن أعماله "بافي قاتلة مصاصي الدماء"، والكاتب الكوميدي آيزنر جيم كروجر، الحائز على جائزة (مارفيل كوميكس، دي سي كوميكس).