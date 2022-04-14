مشهد رائع بالبحر الاحمر… فيديو لدلافين تسبح مع أمهاتها

رصد المركز السعودي لتنمية الحياة الفطرية، فيديو رائعا من البحر الأحمر، يظهر مجموعة من صغار الدلافين المرقطة (بان تروبيكال) تعيش في البحر الأحمر (غرب السعودية).

ونشر عبر حسابه على "تويتر"، مقطعا مصورا لعدد من الدلافين المرقطة ظهرت خلال رحلة استكشاف البحر الأحمر، وهي تسبح بجوار أمهاتها، مضيفاً: "أثناء الرحلة رأينا أكثر من 2000 منها تعيش غالباً في مجموعات تصل إلى 80 دلفيناً".

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كما أشار إلى أن الدلافين تعيش في البحار والمحيطات، وأنواع قليلة منها نهرية تعيش في المياه العذبة.

عدد من صغار الدلافين المرقطة (بان تروبيكال) تظهر لنا خلال رحلة استكشاف البحر الأحمر وهي تسبح بجوار أمهاتها.. أثناء الرحلة رأينا أكثر من 2000 منها تعيش غالبًا في مجموعات تصل إلى 80 دلفينًا. #RSDE#رحلة_العقد pic.twitter.com/pqHgDaqS4r — المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية (@NCW_center) April 12, 2022

‏وخلال الرحلة ذاتها، التقطت رادارات السونار في قاع البحر جرفاً يبلغ ارتفاعه 500 متر، ولوحظ بجزئه العلوي وجود شعاب مرجانية صحية للغاية، وكثير من الأسماك، بينها سمكة قرش رأس المطرقة.

في رحلة استكشاف البحر الأحمر التقطت رادارات السونار في قاع البحر جرفًا يبلغ ارتفاعه 500 متر. في الجزء العلوي من الجرف لوحظ وجود شعاب مرجانية صحية للغاية، والكثير من الأسماك بينها سمكة قرش رأس المطرقة.#RSDE#رحلة_العقد pic.twitter.com/iMAcLsPT7j — المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية (@NCW_center) April 8, 2022

كما رُصِد قرش الحوت الذي يعتبر من الكائنات الضخمة في البحر الأحمر، حيث يبلغ طوله 10 أمتار، ويتغذى على العوالق، وتبلغ كمية الغذاء التي يتناولها أكثر من 20 كيلوغراماً يومياً، وفقاً للمركز.