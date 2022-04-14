.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مشهد رائع بالبحر الاحمر… فيديو لدلافين تسبح مع أمهاتها

  • الخط
مقطع من الفيديو

مشهد رائع بالبحر الاحمر… فيديو لدلافين تسبح مع أمهاتها

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

رصد المركز السعودي لتنمية الحياة الفطرية، فيديو رائعا من البحر الأحمر، يظهر مجموعة من صغار الدلافين المرقطة (بان تروبيكال) تعيش في البحر الأحمر (غرب السعودية).

ونشر عبر حسابه على "تويتر"، مقطعا مصورا لعدد من الدلافين المرقطة ظهرت خلال رحلة استكشاف البحر الأحمر، وهي تسبح بجوار أمهاتها، مضيفاً: "أثناء الرحلة رأينا أكثر من 2000 منها تعيش غالباً في مجموعات تصل إلى 80 دلفيناً".

كما أشار إلى أن الدلافين تعيش في البحار والمحيطات، وأنواع قليلة منها نهرية تعيش في المياه العذبة.

‏وخلال الرحلة ذاتها، التقطت رادارات السونار في قاع البحر جرفاً يبلغ ارتفاعه 500 متر، ولوحظ بجزئه العلوي وجود شعاب مرجانية صحية للغاية، وكثير من الأسماك، بينها سمكة قرش رأس المطرقة.

كما رُصِد قرش الحوت الذي يعتبر من الكائنات الضخمة في البحر الأحمر، حيث يبلغ طوله 10 أمتار، ويتغذى على العوالق، وتبلغ كمية الغذاء التي يتناولها أكثر من 20 كيلوغراماً يومياً، وفقاً للمركز.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
عودة ارتفاع معدل الإصابات اليومي بكورونا في الولايات المتحدة عودة ارتفاع معدل الإصابات اليومي بكورونا في الولايات المتحدة
اكتشف المزيد