مشهد مهيب… فيديو لآلاف محتشدين بالحرم المكي فما صحته؟

آلاف المشاهدات ومئات التعليقات حصدها فيديو انتشر بمواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، لصلاة قيام ليل أو تراويح في الحرم المكّي شارك فيها مئات آلاف الأشخاص "خلال شهر رمضان الحالي".

وظهرت في الفيديو المصوّر من الجوّ صفوف من آلاف المصلّين في باحة الحرم، في مشهد وصفه آلاف المعلقين بـ" المهيب والذي لم نشاهده منذ أعوام عدّة".

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مشاهد قديمة

ولعل ما عزز من انتشار هذا الفيديو مع اللغط الذي رافقه، أنه أتى غداة إعلان السعودية في التاسع من مارس الماضي أنها ستسمح لمليون مسلم بأداء فريضة الحج هذا العام من داخل المملكة وخارجها، في زيادة ملحوظة بعدما أجبر انتشار وباء كوفيد-19 قبل عامين السلطات على تقليص عدد الحجّاج بشكل كبير.

لكن تبين لاحقا أن تلك المشاهد قديمة، ولا علاقة لها برمضان الحالي.

فقد أظهر التفتيش عبر محركات البحث أن المقطع منشور منذ سنوات على موقع فيسبوك، وتحديدا بتاريخ الثاني من يونيو 2019، مع علامة مائيّة عليه باسم ياسر بخش، ما يوحي بأنه مصوّره، بحسب ما أفادت خدمة التحقق التابعة لفرانس برس.

وبالفعل، تبين أن الفيديو نشر على حساب بخش في تويتر في الثاني من يونيو 2019. لكن ناشرو المقطع عمدوا في سياق مضلّل إلى اقتطاع اسم المصوّر للإيحاء بأنّ المشاهد حديثة.

يشار إلى أن ياسر الذي يعرّف عن نفسه بأنه مصوّر فوتوغرافي ومصوّر الدوري السعودي للمحترفين، معروف بصوره وفيديوهاته التي يلتقطها من الجوّ للحرم المكّي.

يذكر أن السعودية كانت أغلقت المسجد الحرام في مارس 2020، ثم أعادت فتحه أمام الحجّاج في ظلّ إجراءات صارمة خلال يوليو، قبل أن تسمح بعد ثلاثة أشهر لعموم المسلمين بالصلاة فيه إنما بطاقة استيعابية محدودة وبتباعد أثناء الصلوات.