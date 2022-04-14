محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي يتلقى اتصالا من غوتيريش بشأن المستجدات الإقليمية والدولية
غوتيرس يبدي امتنانه لجهود السعودية لتحقيق الهدنة بين أطراف الأزمة في اليمن
تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم من الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرس.
وجرى خلال الاتصال استعراض مجمل الأحداث التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية، وجهود الأمم المتحدة بشأنها.
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وأبدى الأمين العام امتنانه لجهود السعودية لتحقيق الهدنة بين أطراف الأزمة في اليمن، وجهود المملكة المستمرة للوصول لحل سياسي للأزمة اليمنية.
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