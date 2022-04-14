من أكبر أنظمة الصوت بالعالم.. 7500 سماعة في المسجد الحرام

يعد النظام الصوتي في المسجد الحرام من أكبر وأضخم أنظمة الصوت على مستوى العالم، حيث تنقل قرابة 7500 سماعة منتشرة في أرجاء المسجد الحرام وأدواره وساحاته وأروقته والشوارع المحيطة بالحرم المكي، صوت الأذان والصلاة وفق نظام متطور في مواقع متعددة من بيت الله الحرام.

وأوضح مدير إدارة الأعمال الإلكترونية بإدارة التشغيل والصيانة بالمسجد الحرام المهندس سعيد العمري، أن النظام الصوتي في المسجد الحرام يعد من أكبر وأضخم أنظمة الصوت على مستوى العالم، حيث يعمل من خلال لواقط متطورة بحساسية تتناسب مع احتياج المكان وباستخدام أجهزة حديثة تتم إدارتها بواسطة متخصصين مدربين على أعلى مستوى، لتنتقل الإشارة الصوتية عبر تلك المنظومة للمتلقين من قاصدي البيت الحرام في وضوح وعذوبة تامة.

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كما أكد أن تغطية النظام الصوتي بالمسجد الحرام تتم بتأمين وفعالية عالية لتجنب الأعطال، وذلك عن طريق وجود نظام أساسي واحتياطي وطوارئ لحساسية الصوت بالمسجد الحرام، وفِي حال حدوث عطل في النظام الأساسي، يجري الانتقال إلى النظام الاحتياطي، حسب الترتيب المعمول به دون الشعور بذلك لحين إصلاح النظام الأساسي مرة أخرى، ويتم توصيل كامل النظام الصوتي بأجهزة (UPS) ذات قدرة عالية لضمان عدم انقطاع الكهرباء عن الأجهزة لجميع مواقع الصوت.





وبين العمري، أنه يوجد أكثر من (65 )كادراً تشغيلياً متخصصا من مهندسين وفنيين ومشرفين ومشغلين لهذه الأنظمة، للتأكد من التنفيذ وفق أصول فنية متبَعة والتأكد من خلوها من أي عيوب باستخدام أحدث التقنيات، كما يجري تشغيل الأنظمة الصوتية من غرفة التحكم الرئيسة بالتوسعة السعودية الثانية أو الفرعية بالمكبرية الجديدة بمنطقة المسعى، ويتواصل الفريق مع بعضه عن طريق "الإنتركوم" لضمان عدم انقطاع الصوت قبل الاستعداد لأداء أي شعيرة، وقبل انطلاق الأذان بوقت كافٍ للتأكد من سلامة النظام.

كما أضاف أن النظام الصوتي الإلكتروني في المسجد الحرام يتميز بدقة عالية، لضمان التوافق وعدم تداخل الأصوات، وهناك عناية كبيرة باللواقط الصوتية التي تحفظ في مكان آمن وتُخرج خلال أوقات الصلاة، وتعاد إلى أماكن حفظها بعد الانتهاء من استخدامها فوراً، وكل لاقط مرتبط بنظام إلكتروني يقوم بفحصه حال تثبيته في موقعه، والتأكد من جودته.

تأتي هذه الجهود بتوجيهات من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة من قبل وكيل الرئيس العام للتشغيل والصيانة المهندس سلطان القرشي.