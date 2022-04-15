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اتصال بين ولي العهد ورئيس الصين.. وبكين تشيد بدور المملكة

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ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مناسبة
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

اتصال بين ولي العهد ورئيس الصين.. وبكين تشيد بدور المملكة

دبي- العربية.نت

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بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هاتفياً مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، العلاقات المتميزة بين البلدين وسبل تطويرها ضمن أعمال اللجنة السعودية الصينية المشتركة.

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كما اتفق الطرفان على بذل المزيد من الجهد لتعزيز الشراكة والعلاقة الاستراتيجية بين البلدين، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية اليوم الجمعة.

إلى ذلك، تناول الاتصال أيضا الأوضاع والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

فيما أشاد الرئيس الصيني "بدور المملكة المحوري في المنطقة، وبجهود المملكة لإحلال السلام والاستقرار في اليمن".

وكانت السعودية استضافت مؤخرا مشاورات يمنية يمنية برعاية مجلس التعاون الخليجي أسفرت عن تشكيل مجلس قيادة يمني، في خطوة حصدت إشادات دولية عدة، وأثنت عليها الأمم المتحدة، مؤكدة أنها مهمة لاستقرار البلاد، والتمهيد لهدنة وحل مأمول للصراع.

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