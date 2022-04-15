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شاهد.. إحباط تهريب 141 ألف حبة كبتاغون في منفذ حديثة

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صورة من الفيديو لحبوب الكبتاغون المهربة
صورة من الفيديو لحبوب الكبتاغون المهربة

شاهد.. إحباط تهريب 141 ألف حبة كبتاغون في منفذ حديثة

العربية.نت - مريم الجابر 

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تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الحديثة من إحباط محاولة تهريب أكثر من 141 ألف حبة كبتاغون، عُثِر عليها مخبأة في أمتعة مسافرَين قدما إلى المملكة بقصد أداء العمرة.

وأوضحت الهيئة أنه أثناء اتخاذ الإجراءات الجمركية لركاب إحدى الحافلات القادمة إلى المملكة عبر منفذ الحديثة، عُثر على 141،831 حبة كبتاغون في أمتعة راكبَين، وذلك بوضع الحبوب داخل غالونات بلاستيكية، تحتوي على زيت زيتون، حيث جرى إخفاء الحبوب بطريقة فنية داخلها.

استغلال موسم العمرة

كما أكدت الهيئة في هذا الشأن أن أرباب التهريب يسعون لاستغلال كل شيء لإدخال مثل هذه الممنوعات وغيرها إلى المملكة.

وقالت إن المهربين قد يستغلون مثل هذه الأيام التي تشهد موسم العمرة، إلا أن الهيئة تقف عبر جميع منافذها الجمركية بالمرصاد أمام محاولاتهم البائسة.

منفذ الحديثة
منفذ الحديثة

كذلك، تسعى لمكافحة تهريب المخدرات بشتى أنواعها وأشكالها، إلى جانب سعيها الدؤوب لتوحيد الجهود وتحقيق العمل التكاملي مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وذلك في سبيل تحقيق أمن الوطن وحماية مقدراته من هذه الآفات.

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