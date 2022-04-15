صور تخطف القلوب.. إفطار على حافة جبل طويق الساحرة

يتميز جبل طويق، وهو أحد أهم المعالم الجغرافية في الجزيرة العربية وأحد أبرز المعالم الطوبوغرافية التي يمكن رؤيتها من الفضاء الخارجي، بجمال تضاريسه.

وقرر المصور الضوئي السعودي عبد الرحمن البرية أن يتناول إفطاره الرمضاني على حافة الجبل الساحرة.







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تجربة فريدة

وقال لـ"العربية.نت" إنه قرر مشاركة أصدقائه الإفطار على هذه الحافة الواقعة أعلى وادي وراط في إقليم سدير، مشيراً إلى أن هيبة المكان تتحدث عن نفسها، مشدداً على أنه يحب زيارة المكان دائماً لجمال تضاريسه.

كما أكد أن الرحلة كانت تجربة فريدة للإفطار في هذا المكان الآسر.







أحد أكبر الأودية في إقليم سدير

إلى ذلك أوضح البرية أن وادي وراط هو أحد أكبر الأودية في إقليم سدير (180 كم شمال مدينة الرياض)، ويعد من أغنى أودية سدير من حيث التنوع الطبيعي حيث تكثر أشجار الطلح والسدر.

وأضاف أنه محب لتصوير التراث والطبيعة والمدن، لافتاً إلى أنه حاز على 19 جائزة محلية ودولية مادية وليس تقديرية فقط.





تضاريس مختلفة ومتنوعة

كما أردف قائلاً إن المملكة العربية السعودية تتميز بوجود التضاريس المختلفة والمتنوعة، وهذا ما يجعل الكثير من المصورين متميزين على المستوى الدولي والمحلي.

فيما كشف أن رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان جعلت للمصور مكانته بدءاً من قرار وضع صور خاصة للسعودية في جميع الوزارات والمرافق الحكومية.