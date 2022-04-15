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ضبط 6.4 مليون حبة كبتاجون في السعودية خلال 3 أشهر

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مواصلة العمل على ضبط المخدرات في الجمارك
خاص

ضبط 6.4 مليون حبة كبتاجون في السعودية خلال 3 أشهر

شددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على أنها "ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات السعودية

عبدالعزيز المطيري - الرياض

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كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية في تصريح لـ "العربية.نت" عن ضبطها أكثر من 6 ملايين و 400 ألف من الحبوب المخدرة، بالإضافة إلى ضبط أكثر من 35 ألف كيلو جرام من المخدرات الأخرى كالهيروين والحشيش والكوكايين وغيرها خلال الربع الأول من العام الجاري2022.

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وأضافت الجمارك أن طرق وأساليب تهريب هذه الممنوعات، تنوعت من استغلال الإرساليات الواردة عبر المنافذ، أو وسائط النقل عبر المنافذ البرية، وكذلك التهريب مع الأشخاص عبر الأحشاء، مشيرة إلى أن أبرز المنافذ الجمركية التي تم فيها إحباط المحاولات ترتكز على ميناء جدةالإسلامي، ومنفذ الحديثة، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار والملك فهد بالدمام.

وشددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على أنها "ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات السعودية، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب".

ودعت الهيئة الجميع إلى "الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها"، مؤكدة أنها "تقوم من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمبلغ في حال صحة معلومات البلاغ".

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