هذه شروط الصحة السعودية لعمل الأطباء الحكوميين بالخاص

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن ضوابط تطبيق قرار عمل الأطباء الحكوميين في القطاع الصحي الخاص، بالشكل الأمثل الذي يحقق التكامل بين القطاعين العام والخاص، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على وضع ضوابط لتنظم عمل الممارسين الصحيين الحكوميين خارج أوقات الدوام الرسمي في القطاع الصحي.

وبشأن آلية استقبال الطلبات، تقوم الوزارة باستقبال طلبات الجهات الصحية الخاصة وتنظيم موافقة جهات عمل الممارسين الصحيين الحكومية عبر نظام إلكتروني موحد.

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كما أن من شروط عمل الممارسين الصحيين الحكوميين أن يكون سعودي الجنسية، وأن يكون استشارياً، وحاصلا على ترخيص مزاولة المهنة، وخبرة سنتين في العمل المهني الصحي بصفة استشاري ممارس، وتسجيل سارٍ لدى الهيئة السعودية للتخصصات الطبية مع الحصول على تقييم أداء وظيفي خلال العامين الأخيرين.

كذلك، يتطلب الموافقة على الإقرارات المتعلقة بالعمل في المؤسسات الصحية الخاصة خارج أوقات الدوام الرسمي، والالتزام بعدم العمل في المؤسسات الصحية الخاصة خلال ساعات العمل لدى الجهات الصحية الحكومية التي يعمل بها.