شاهد.. فيديو لمحمد بن سلمان أثناء تخرجه يثير تفاعلاً كبيراً

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قديم لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال حفل تخرجه بحضور والده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يعود إلى عام 2007، وحقق الفيديو تفاعلا كبيرا في المملكة، حيث عبر السعوديون عن إعجابهم الشديد بشخصية الأمير الشاب.

#ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان.. فخرنا.. عزنا.. سعادتنا.. هيبتنا.. وصمام أمان بلادنا. pic.twitter.com/JqItZUPtdO — عبدالله آل هتيلة (@ahatayla2020) April 16, 2022

وفي الفيديو المتداول يقول ولي العهد السعودي، في كلمته نيابة عن زملائه الخريجين في جامعة الملك سعود: "إنه لشرف عظيم أن أتقدم نيابة عن زملائي في هذه الجامعة العريقة، إن حفلنا هذا تتويج لسنوات من الجد والكفاح والبذل والعطاء في طلب العلم، فبالعلم تبنى الأمم، وبالعلم تزدهر المجتمعات".

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كما أضاف "كم هو جميل يا سيدي الأمير سلمان بن عبدالعزيز (أمير منطقة الرياض حينها) أن نحتفل اليوم بتكريم العلم وأهله ممثلا في تلك السواعد الفتية من أبناء وطننا الغالي التي حرصت على الاستفادة القصوى مما أتيح لها من علوم نافعة لتسعى لازدهار الوطن وعلو شأنه".

قائد الرؤية المباركة سمو سيّدي ولي العهد صاحب السمو الملكي

الامير #محمد_بن_سلمان في حفل الخريجين عام 2007 ( عقولنا ستنير الطريق، وعزيمتنا ستحقق المستحيل، وإرادتنا ستأتي بما هو جميل، فنحن نصف الحاضر وكل المستقبل )



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حفظه الله ورعاه وسدّد على الخير خُطاه



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🇸🇦🇸🇦🇸🇦



. pic.twitter.com/goKTnmzS57 — فـــهد اللـّـهيبي 🇸🇦 (@AllehibiF) April 15, 2022

وتابع "سيدي إن هؤلاء الخريجين هم ثروة حقيقية للوطن تحافظ على مكتسباته وترعى مصالحه، وقد سلكوا بعون الله تعالى طريق الخير والعطاء والبذل والنماء، فهم سند الوطن وحماته في زمان كثرت فيه المتغيرات".

وختم قائلاً "نعاهد الله ثم نعاهدكم على خدمة ديننا وازدهار ورفعة وطننا، والولاء والطاعة لمليكنا وولي أمرنا في كل زمان ومكان وتحت أي ظرف كان".

إلى ذلك، شارك عدد كبير من الشخصيات السياسية والإعلاميين السعوديين الفيديو، معبرين عن إعجابهم بكلمات الأمير الشاب.

🇸🇦 قول ورؤية وفعل بعزم وحكمة 🇸🇦

سمو سيدي #ولي_العهد_الأمير_محمد_بن_سلمان

في حفل الخريجين عام 2007م :"عقولنا ستنير الطريق، وعزيمتنا ستحقق المستحيل، وإرادتنا ستأتي بما هو جميل، فنحن نصف الحاضر وكل المستقبل".

🇸🇦🇸🇦🇸🇦 pic.twitter.com/YI7JYMdU1e — محمد ال جابر (@mohdsalj) April 16, 2022

ونشر سفير السعودية لدى اليمن محمد آل جابر المقطع، وعلق قائلاً "قول ورؤية وفعل بعزم وحكمة سمو سيدي".

كما تابع "#ولي_العهد_الأمير_محمد_بن_سلمان في حفل الخريجين عام 2007م: "عقولنا ستنير الطريق، وعزيمتنا ستحقق المستحيل، وإرادتنا ستأتي بما هو جميل، فنحن نصف الحاضر وكل المستقبل".

هذا وقد انتشر الفيديو بشكل كبير وواسع على منصات التواصل، حيث عبر السعوديون عن حبهم ودعمهم لولي العهد، مفتخرين بما أنجزه وحققه في المملكة، واصفين الأمير محمد بن سلمان بأنه صمام الأمان لبلادهم.