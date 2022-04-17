بوابة الدرعية تطلق مسابقة " أبنشدك" بنسختها الثانية

أطلقت هيئة تطوير بوابة الدرعية مسابقة تحت مسمى "أبنشدك عن" بنسختها الثانية والتي تهدف إلى التوعية بالمعالم التاريخية والتراث الإنساني والثقافي العريق في "جوهرة المملكة" للتثقيف والتعريف بتاريخ الدولة السعودية الممتد من ثلاثة قرون.

كما أطلقت الهيئة جملة من الفعاليات والمبادرات والأنشطة ضمن برنامجها لشهر رمضان المبارك، حيث تسعى الهيئة إلى تعميق مشاركتها المجتمعية من خلال تفاعلها مع المجتمع المحلي للدرعية مواكبةً لأجواء الشهر الكريم.

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ومن هذه المبادرات والفعاليات التي تقوم بها الهيئة: سلال رمضان، حيث سيتم توزيع سلال رمضانية لأكثر من ألف مستفيد على جمعيات الدرعية الخيرية، وكذلك أذان الدرعية وهي مبادرة سنوية تقام للمرة الثانية على التوالي في شهر رمضان المبارك حيث يرفع فيها الأذان المحلي لصلاة المغرب بتوقيت الدرعية من خلال 30 شابا من طلاب مدارس محافظة الدرعية بأصواتهم المميزة طيلة أيام شهر رمضان المبارك .

ويمثل أذان الدرعية موروثاً ثقافياً عرف عن أهالي الدرعية على مدار عقود، ومن خلال هذه المبادرة التي تأتي بالتعاون مع مكتب التعليم بالدرعية، يتم الحفاظ على هذا الموروث وتوارثه من جيل إلى جيل.

وفي جانب آخر، تطلق الهيئة لأول مرة مبادرة مجلس الدرعية والتي تبث عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تتضمن إجراء لقاءات مرئيةمع شخصيات محورية كان لها دور كبير في إعادة إحياء وتأهيل الدرعية التاريخية، وإبراز أهم القصص والروايات خلال مسيرة عملهم وتسليط الضوء على أحداث جديدة لم يسبق استعراضها من قبل.

كما قامت الهيئة بحملة تحسين المساجد التاريخية في منطقة الدرعية، والتي شملت هذا العام أربعة مساجد بهدف تجهيزها بكافة الاحتياجات الأساسية تتنوع بين توفير أجهزة للتكيف وعمليات الصيانة الأساسية للمرافق.

يذكر أن هيئة تطوير بوابة الدرعية تعمل بشكل مستمر طوال العام على أدوار المسؤولية المجتمعية وخدمة المجتمع المحلي واضعة خدمة الإنسان والمكان نصب عينيها.