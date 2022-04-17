خلال النصف الأول من رمضان: 12 مليون لتر "زمزم" للصائمين بالمسجد الحرام 

كشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة سقيا زمزم، عن تقديم أكثر من 12 مليون لتر من ماء زمزم لإفطار الصائمين بالمسجد الحرام خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك.

وقال مدير إدارة سقيا زمزم عبدالرحمن الزهراني: تم تأمين 12 مليون لتر من ماء زمزم لسقيا الصائمين بالمسجد الحرام، تم توزيعها من خلال 25 ألف حافظة، سعة الحافظة 40 لترا في مصليات وساحات المسجد الحرام، إضافة إلى توزيع 4 ملايين عبوة ماء زمزم.

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وأكد أن هذه الجهود تأتي بتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، وبمتابعة من وكيل الرئيس العام بالمسجد الحرام للشؤون التنفيذية والتطويرية محمد الجابري.

يذكر أن الرئاسة العامة لشؤون الحرمين تشرف على ضمان نقاوة مياه زمزم وتأمين وصولها للمعتمرين والقاصدين بأيسر السبل، وذلك بسحبها من بئر زمزم وتنقيتها وتوزيعها آلياً بأحدث التقنيات العالمية، وذلك حماية للماء المبارك من التلوث بعد خروجه من البئر، والتي تمر رحلة المياه المباركة من بئر زمزم وصولاً لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي بعدد من المراحل.