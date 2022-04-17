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دبلوماسي أميركي سابق: إنجازات سعودية بمجال الطاقة المتجددة

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راندال
راندال

دبلوماسي أميركي سابق: إنجازات سعودية بمجال الطاقة المتجددة

دبي - العربية.نت

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يستضيف برنامج "البعد الآخر" هذا الأسبوع ديفيد راندال الرئيس الأسبق للبعثة الدبلوماسية الأميركية إلى السعودية لأكثر من 15 عاما.

ويتحدث راندال عن تاريخ العلاقات بين الرياض وواشنطن وكيف كان النفط هو أساسها انطلاقا من شركة أرامكو لتشمل لاحقا المشاركة في حل النزاعات والاستقرار الدولي.

وعن حاجة العالم إلى النفط السعودي يقول راندال: "لا يزال العالم في حاجة إلى النفط السعودي لعقود مقبلة، ويشرح تجدّد دوره البارز في تنمية اقتصادات عملاقة أخرى مثل الهند والصين".

ويعرض الدبلوماسي الأميركي صاحب كتاب "رؤية أم سراب" لبرامج السعودية لتطوير مصادر الطاقة المتجددة ما سيجعلها قادرة على تصدير المزيد من النفط في المستقبل، ويشرح الخطة التي أعدتها رؤية 2030 لتحقيق التوازن وخلق فرص العمل.

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