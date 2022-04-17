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السعودية.. رئاسة الحرمين تخصص 68 مصلى للنساء

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السعودية.. رئاسة الحرمين تخصص 68 مصلى للنساء

يشرف عليها أكثر من (120) موظفة على مدار (24) ساعة من خلال أربع ورديات

العربية. نت - مريم الجابر

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خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (68) مصلى للنساء داخل المسجد الحرام موزعة كالتالي: (20) مصلى بصحن المطاف وتوسعة الملك فهد والبدرومات، و(48) مصلى في التوسعة السعودية الثالثة، يشرف عليها أكثر من (120) موظفة على مدار (24) ساعة من خلال أربع ورديات.

وقالت الوكيل المساعد للتفويج والحشود النسائية "نوف محمد علي قحل"، إن وكالة للشؤون النسائية بالرئاسة تشرف على تنظيم المصليات النسائية، ممثلة في الوكالة المساعدة للتفويج والحشود النسائية، وتتابع عملية تنظيم الحشود النسائية داخل المسجد الحرام، من خلال كادر نسائي مؤهل، ومدرب للتعامل مع القاصدات، لِتمكينهن من أداء عباداتهم بكل يسرا وسهولة.

وأكدت "قحل" أنه يتم التنسيق لضمان جودة مخرجات الأعمال مع وحدة التنسيق الميداني ومركز العمليات والإدارات المساندة والخدمات الاجتماعية بدعمها للوكالة بالنساء المتطوعات، مما كان له الأثر البارز في تظافر الجهود وجودة المخرجات لتحقيق رؤية الرئاسة (2024) ورسالة الحرمين الشريفين.

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وفي الختام شكرت "قحل" مساعد الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية، وكيل الرئيس العام للشؤون النسائية الدكتورة العنود بنت خالد العبود، على ما توليه من بالغ الرعاية والاهتمام بمنظومة الخدمات المقدمة لقاصدات البيت الحرام، كما شكرت الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على توجيهاته ورعايته الكريمة، لكل ما من شأنه الرقي بخدمة ضيوف الرحمن، بما يتوافق مع تطلعات القيادة الرشيدة في رؤية (2030).

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