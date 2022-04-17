لقطات مبهرة لبدر رمضان من أعلى قمة الشفاء

في لقطات فريدة لاكتمال القمر، وظهوره بشكله الأخاذ وضوئه الساحر، تمكن المصور أحمد السفياني من رصد هالة القمر ساحرة الجمال من أحد جبال الطائف.

وفي حديثه لـ"العربية.نت"، ذكر أنه هاو ومحب للتصوير، وعضو مؤسس لجمعية آفاق الفلك، ويحب أن يرصد أهم المعالم الفلكية الجذابة.

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وعن مكان التصوير أوضح أنه قام برصد القمر من مركز الشفا التابع لمحافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة، وقبل الإفطار قرر رصده من خلال كاميرته الخاصة وحدد موقع مناسب لالتقاط الصورة حيث تصادف ظهور القمر بين قمتين من جبل الأديم الشاهق بالشفا.

وأكد أن المنظر يستحق بذل المزيد من الجهد للوصول إلى جمال الصور التي حصل عليها فهو يقوم برصد القمر من بداية الشهر ومنذ أن ظهر كهلال في كبد السماء بروعته المشرقة بخجل إلى أن بدا مكتملا بهذا السحر.

وأشار إلى أن جبل الأديم هو من سلالة جبال السروات، ويقع غرب السعودية تحديدا غرب محافظة الطائف، ويعتبر من أعلى الجبال في منطقة مكة المكرمة.

كما يضم الموقع جبل "دكا" أكبر جبال مدينة الطائف غرب المملكة العربية السعودية، ويستخدم الجبل لمعرفة مواعيد الصلاة والصيام والإفطار في شهر رمضان، كون قمة الجبل تعتبر آخر موقع تغرب عنها الشمس في محافظة الطائف.







وأكد أن المنظر الذي رآه عبارة عن عالم من الأحلام بصحبة القمر المضيء.

وعن بدر رمضان، أشار رئيس الجمعية الفلكية في جدة المهندس ماجد أبو زاهرة لـ"العربية.نت" إلى أن القمر سيشرق من الأفق الشرقي - مع غروب الشمس - وسيلاحظ أن حجمه الظاهري كبير عندما يكون بالقرب من الأفق وهو مجرد وهم بصري، ومن الممكن أن يكون لونه أحمر أو برتقاليا وذلك بسبب الغلاف الجوي لكوكبنا وسيتبع ذلك وصوله إلى أعلى نقطة في السماء منتصف الليل وسيغرب بألافق الغربي مع شروق شمس الأحد.