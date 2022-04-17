"مؤشر إيدلمان " يظهر تفاؤل السعوديين وثقتهم بمؤسساتهم

كشف استطلاع "مؤشر الثقة 2022" الصادر عن شركة إيدلمان للاستشارات والعلاقات العامة عن مستويات عالية في ثقة المجتمع السعودي بالمؤسسات الأربع الرئيسية في المملكة، وهي الحكومة وقطاع الأعمال والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام.

وأظهر التقرير الذي شمل آراء 36 ألف مشارك من 28 دولة، أن 73% ممن شملهم الاستطلاع في المملكة العربية السعودية متفائلون بأنهم وأسرهم سينعمون بحياة أفضل خلال الأعوام الخمسة القادمة.

مادة اعلانية

كما أظهر الاستطلاع أن مؤشر الثقة في الحكومة السعودية لا يزال مرتفعاً وهو عند مستوى 82%، ويُعد الأعلى من بين المؤسسات الأخرى في المملكة، في حين أن المعدل العالمي للثقة في الحكومات انخفض إلى 53%، بحسب مجموع آراء المشاركين من الدول محل الدراسة.

وفي قطاع الأعمال، يرى عدد كبير من المشاركين أن الدور الذي يلعبه الرؤساء التنفيذيون في التحوُّل والتغيير كبير ومهم. وقد ركّز 85% من المشاركين السعوديين على دور الرؤساء التنفيذيين في معالجة القضايا المجتمعية ومناقشة المسائل التي تهم الشأن العام. وبيَّن 75% من المشاركين بأنهم يقومون بشراء المنتجات والخدمات أو اختيار مكان عملهم أو استثماراتهم بناءً على مدى توافق أعمال ونشاطات الشركات مع مبادئهم وقيمهم.

وفيما يتعلق بوسائل الإعلام والدور المتوقع منها، بيَّن مؤشر إيدلمان زيادة الثقة بالسعودية في وسائل الإعلام والصحافيين مقارنةً بالمتوسط العالمي، إلا أنه أشار أيضاً إلى ازدياد القلق من الأخبار المغلوطة أو الزائفة بنسبة 18%. وبيَّن التقرير تفاوت نسبة الثقة بين أصحاب الدخل المحدود والعالي حيث كانت نسبة ثقة أصحاب الدخل المحدود 47%، فيما كانت نسبة ثقة أصحاب الدخل العالي 62%.

وتعليقاً على نتائج الاستطلاع قالت كنانة دحلان، رئيسة مكتب إيدلمان في السعودية: "مؤشر إيدلمان للثقة يساهم في قياس ومعرفة آراء المشاركين في 28 دولة من ضمنها المملكة تجاه القضايا المهمة. ويوضح التقرير ارتفاع مستوى الثقة تجاه أداء القطاع الحكومي وقطاع الأعمال، وهما المحرك الذي يقود نحو التغيير الإيجابي والفعال".

وأضافت دحلان أن "نتائج مؤشر إيدلمان تبرز بوضوح حجم الثقة الكبيرة التي يبديها المواطنون بحكومتهم في ظل النهضة التنموية التي تعيشها المملكة والتي تتواكب مع رؤية 2030".

وتشمل أبرز النتائج الأخرى التي توصّل إليها مؤشر إيدلمان للثقة 2022 في المملكة العربية السعودية ما يلي:

1. زيادة الثقة في المؤسسات بين عامي 2020 و2022. وقد حصد القطاع الحكومي نسبة 82% كأعلى مؤشر ثقة بين المؤسسات.

2. 73 % من السعوديين متفائلون بنهضة الاقتصاد ويؤمنون بأنهم وعائلاتهم سينعمون بحياة أفضل خلال الأعوام الخمسة القادمة، مقارنة بمتوسط المؤشر العالمي التي لا تتجاوز 51%.

3. من المتوقع أن يلعب قطاع الأعمال دوراً اجتماعياً أكبر وسوف يكون دور الرؤساء التنفيذيين أكبر تجاه المجتمع، ويتمنى 85% من المشاركين بأن يكون الرؤساء التنفيذيون هم واجهة التغيير.

4. يرى 73% من المشاركين بأن قطاع الأعمال قادر على إطلاق خطط واستراتيجيات تحقق نجاحاً كبيراً.

5. 79 % يستثمرون بناء على إيمانهم وقيمهم، كما يقوم 67% بشراء المنتجات أو دعم العلامات التجارية بناء على إيمانهم وقيمهم.

6. أتت المؤسسات غير الربحية بالمركز الثالث لمؤشر الثقة بين المؤسسات، بعد القطاع الحكومي وقطاع الأعمال وحققت ارتفاعاً في مؤشر الثقة عن عام 2020 بنسبة 6% (من 62% إلى 67%).

7. يحظى أصحاب العمل عموماً بنسبة عالية في مؤشر الثقة حول العالم، ومستوى ثقة بنسبة 82% في السعودية.

8. 76 % قلقون بشأن الأخبار المغلوطة أو الزائفة، وكانت أعلى نسبة في هذا المؤشر قد سجلت بين السعوديين (بارتفاع 18% عن عام 2020).

9. يرى المشاركون بأن محركات البحث هي أكثر مصدر موثوق لأخذ المعلومات (73%)، يليها الإعلام التقليدي (66%)، وتليها مواقع التواصل الاجتماعي (64%)، بينما الإعلام الخاص حقق 61% في مؤشر الثقة.