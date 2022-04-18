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السعودية تستنكر الإساءة للقرآن والتحريض ضد المسلمين

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السعودية تستنكر الإساءة للقرآن والتحريض ضد المسلمين

السعودية تدين ما قام به بعض المتطرفين في السويد من الإساءة المتعمدة للقرآن الكريم

دبي _ العربية.نت

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أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها لما قام به بعض المتطرفين في السويد من الإساءة المتعمدة للقرآن الكريم، والاستفزازات والتحريض ضد المسلمين.

وأكدت المملكة أهمية تضافر الجهود في سبيل نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش، ونبذ الكراهية والتطرف والإقصاء، ومنع الإساءة لكافة الأديان والمقدسات.

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