السعودية تستنكر الإساءة للقرآن والتحريض ضد المسلمين

#بيان | تدين #المملكة_العربية_السعودية ما قام به بعض المتطرفين في #السويد من الإساءة المتعمدة للقرآن الكريم pic.twitter.com/UJHAN4AyU8 — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) April 17, 2022

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها لما قام به بعض المتطرفين في السويد من الإساءة المتعمدة للقرآن الكريم، والاستفزازات والتحريض ضد المسلمين.

وأكدت المملكة أهمية تضافر الجهود في سبيل نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش، ونبذ الكراهية والتطرف والإقصاء، ومنع الإساءة لكافة الأديان والمقدسات.