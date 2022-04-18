السعودية.. شاهد السودة تكتسي باللون الأبيض بعد هطول الأمطار

تغزل سكان منطقة عسير بجمال السودة بعد أن غمرتها الأمطار وحبات البرد، الأحد، وبدت الأرض بثوبها الأبيض البديع.

ووثق المصور الضوئي رشود الحارثي جمال الطبيعة في السودة ولحظات هطول المطر واكتساء الأرض باللون الأبيض وشاركه في التعبير عن جمال المشهد ، المرشد السياحي، سعيد مشهور، الذي قال لـ "العربية.نت" إنه يتتبع جماليات المواقع في منطقة عسير ويستمتع برصد تأثير الأمطار والبرد على كافة المواقع التي يقوم بزيارتها مبينا، أن السودة كانت ساحرة الأحد في ثوبها الأبيض خلال شهر رمضان.

مادة اعلانية

السودة على القمة

وعرفت السودة بأنها تقع على أعلى جبل المملكة العربية السعودية ضمن سلسلة جبال عسير، حيث يبلغ ارتفاعه 3،133 مترًا.

وتكسو الجبل أشجار العرعر الكثيفة مكونة غابات طبيعية. وتوجد به قرية سياحية على ارتفاع 3015 مترا عن سطح البحر، والموقع يبعد عن مدينة أبها 20 كيلومترا.



السودة

وتطل السودة على إقليم تهامة ولذلك تم تثبيت مناظير مكبرة في بعض أجزائها لمشاهدة المناظر الرائعة لتلك الأغوار والأودية والقرى المجاورة التي تقع في سهول تهامة، ويسجل الموقع درجات حرارة لا تتجاوز 15 درجة مئوية في فصل الصيف، فيما تكون درجات الحرارة في فصل الشتاء منخفضة جداً قياساً بالمناطق المحيطة بها،

وتضم قرية السودة السياحية مجموعة من الخدمات للزائرين، ويرتبط المنتزه بقرية رجال ألمع في إقليم تهامة بواسطة العربات المعلقة "تلفريك".

وعلى مقربة من منتزه السودة، تقع مجموعة من القرى التي تشكل مواقع سياحية متميزة وهي مواقع بكر، مثل قرى باحة ربيعة، والتي تضم منتزه المحتطب،) الذي يتميز بوجود شلالات طبيعية، ومجموعة من البحيرات التي تكونت نتيجة الجريان الدائم للمياه وكذلك هطول الأمطار.

كما يتميز منتزه الملك عبد العزيز شمال السودة بمناظر طبيعية خلابة، ويقدم خدمات متنوعة للزائرين والسياح