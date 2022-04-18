مديرون يعملون على مدار الساعة لراحة ضيوف المسجد الحرام

خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مديرين مناوبين بالمسجد الحرام لمتابعة سير منظومة الأعمال في أروقته وساحاته وفي التوسعة السعودية الثالثة، وذلك بشكل دائم ومستمر.

وأوضح مدير الإدارة العامة لشؤون المناوبة والمناوبين في المسجد الحرام حمود بن صالح العيادة، أن هذه الإدارة ترتبط بوكالة الرئاسة لشؤون المسجد الحرام، وتقوم على تحقيق أهدافها كحوكمة الأعمال وتذليل الصعاب لجميع العاملين والعاملات داخل المسجد الحرام.

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وأضاف أن إدارة المناوبة تعمل على مدار الـ24 ساعة على أخذ الجولات الميدانية في أروقة البيت العتيق وصحن المطاف وأدواره وساحاته، ومعالجة الملاحظات الواردة على وجه السرعة، والمتابعة مع مسؤولي الإدارات مباشرة لحلها ومعالجتها، والتأكد من جاهزية الإدارات الفنية والخدمية والهندسية والتشغيلية وغيرها، والتعامل مع ما قد يصل من الإدارات المشاركة ذات العلاقة.

ومن جانبه، أكد مدير إدارة شؤون المناوبين عبدالعزيز بن شايع العواد أن إدارة المناوبة تقوم على متابعة سير العمل بالمسجد الحرام والاطمئنان على توفر جميع الخدمات، ومتابعة التجهيزات في بيت الله الحرام ورفع التقارير اليومية اللازمة لوكالة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام.

واختتم العواد حديثه قائلاً إن هذه الجهود تأتي بتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة من مساعد الرئيس العام المكلف ووكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد.