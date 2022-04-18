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نادي الإبل وإمارة عسير يتفقان على دعم اقتصاديات الفعاليات

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السعودية
من الاجتماع

نادي الإبل وإمارة عسير يتفقان على دعم اقتصاديات الفعاليات

الاتفاق جاء ضمن اجتماع لاستكمال إجراءات إقامة مهرجان في المنطقة

دبي - العربية.نت

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وضع نادي الإبل خبراته أمام أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز وقدّم شرحاً عن الذي سيقدمه من دعم لاقتصاديات قطاع الإبل وتنمية الفعاليات المرتبطة في المنطقة. واتفق النادي والإمارة على دعم الموروث في منقطة عسير واستكمال إجراءات إقامة مهرجان للإبل في المنطقة.

وعدّ المدير التنفيذي لنادي الإبل المهندس بندر القحطاني منطقة عسير مؤهلة لنمو القطاع فيها.

وأكد أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطويرها، أن المنطقة تمتلك المقومات لإقامة المهرجانات والأنشطة المرتبطة باقتصاديات الإبل.

وجاء ذلك خلال ترؤس أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال اجتماعًا بمكتبه بديوان الإمارة اليوم لمناقشة قطاع الإبل في المنطقة ضمّه والمدير التنفيذي لنادي الإبل المهندس بندر القحطاني ونائب المدير التنفيذي بنادي الإبل لقطاع السياسات وتطوير بيئة الإبل فوزان بن حمد الماضي والنائب للمهرجانات والفعاليات بالنادي سطّام العسكر ومدير عام إدارة عناية المُلاّك في النادي مبارك بن وقيّان الدوسري.

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ونوّه أمير منطقة عسير بالاهتمام الذي يحظى به قطاع الإبل بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء المشرف العام على نادي الإبل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز لدعم اقتصاديات الإبل وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيدًا بدور نادي الإبل الذي أسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي في قطاع الإبل.

وتطرّق الاجتماع إلى عدد من المواضيع التي تسهم في دعم قطاع وملاك الإبل بالمنطقة.

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