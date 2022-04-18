إحسان: عدد التبرعات بلغ أكثر من 1.8 مليار ريال
عدد العمليات تجاوز 24 مليون عملية تبرع
ارتفعت حصيلة التبرعات التي تلقتها المنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان" في يومها العاشر لأكثر من 1.8 مليار ريال بإجمالي عدد عمليات تجاوز 24 مليون عملية تبرع، استفاد منها أكثر من 4مليون مستفيد.
وأطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الحملة عبر المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان)، في السابع من شهر رمضان المُبارك، حيث تعود النجاحات التي حققتها المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) إلى الدعم الذي تحظى به من الدولة، والمتابعة والتمكين المُستمرين من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الذي اهتم بدعم وتطوير قطاع العمل الخيري، وتسخير السبل كافة لتنظيمه، وتمكين أعماله ونشاطاته ورعايته، بما يرفع من إسهاماته في تنمية المجتمع، وهو ما كان له بالغ الأثر فيما وصلت إليه منصة إحسان من أعلى درجات الكفاءة والموثوقية في إيصال التبرعات إلى مُستحقيها.
يُذكر أن المنصة تواصل استقبال تبرّعات الأفراد والشركات والمصارف والمانحين والموسرين عبر موقع وتطبيق المنصة https://ehsan.sa/, ومركز اتصال المحسنين 8001247000، والرسائل القصيرة.
-
السعودية تحول وديعة البنك المركزي الموريتاني بـ300 مليون دولار إلى قرض ميسرللدفع بعجلة النمو الاقتصادي وتنفيذ المشاريع التنموية في مختلف القطاعات الحيوية اقتصاد
-
مصر تنفي فرض أي قيود على الاستيراد من الشركات السعوديةالتجارة المصرية: جارٍ توفيق أوضاع بعض الشركات السعودية وفقاً لقواعد التسجيل للمصانع المؤهلة اقتصاد
-
إصدار 654.5 ألف شهادة تحمل ضريبة للمسكن الأول في السعوديةأظهر تقرير لبرنامج "سكني" أعداد الأسر، التي سكنت منازلها خلال مارس الماضي بالاستفادة من الخيارات السكنية والحلول التمويلية، التي يقدمها البرنامج ... الأسواق العقارية