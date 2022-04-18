إحسان: عدد التبرعات بلغ أكثر من 1.8 مليار ريال

ارتفعت حصيلة التبرعات التي تلقتها المنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان" في يومها العاشر لأكثر من 1.8 مليار ريال بإجمالي عدد عمليات تجاوز 24 مليون عملية تبرع، استفاد منها أكثر من 4مليون مستفيد.

وأطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الحملة عبر المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان)، في السابع من شهر رمضان المُبارك، حيث تعود النجاحات التي حققتها المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) إلى الدعم الذي تحظى به من الدولة، والمتابعة والتمكين المُستمرين من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الذي اهتم بدعم وتطوير قطاع العمل الخيري، وتسخير السبل كافة لتنظيمه، وتمكين أعماله ونشاطاته ورعايته، بما يرفع من إسهاماته في تنمية المجتمع، وهو ما كان له بالغ الأثر فيما وصلت إليه منصة إحسان من أعلى درجات الكفاءة والموثوقية في إيصال التبرعات إلى مُستحقيها.

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يُذكر أن المنصة تواصل استقبال تبرّعات الأفراد والشركات والمصارف والمانحين والموسرين عبر موقع وتطبيق المنصة https://ehsan.sa/, ومركز اتصال المحسنين 8001247000، والرسائل القصيرة.