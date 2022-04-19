رموز إرشادية لاستقبال أطفال قاصدي المسجد الحرام
تقديم الرموز الإرشادية لغير الناطقين بالعربية
ضمن مبادرة اجتماعية، فعلت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية برئاسة الحرمين، ممثلة في إدارة خدمة الزائر الصغير، برنامجاً بعنوان: الرموز الإرشادية لاستقبال أطفال المعتمرين والزوار، وتقديم الرموز الإرشادية لغير الناطقين بالعربية والأساور لتفادي ضياعهم في الزحام.
وأوضح وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية المهندس أمجد الحازمي، بأن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تحرص على تقديم أفضل وأرقى الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام، لرفع مستوى المسؤولية الاجتماعية وتفعيل دور الزيارات الخارجية، والتعريفية بالخدمات والمبادرات التي تقدمها الرئاسة.
وأفاد مدير إدارة الزائر الصغير فهد الحتيرشي، بأن إدارة خدمة الزائر الصغير تحرص كل الحرص على الاهتمام بالزائر الصغير وتقدم له كافة الخدمات، والتي من بينها تقديم الرموز الإرشادية والأساور التي توضع في معصم اليد بالمسجد الحرام، يوضع بها رقم جوال المرافق للطفل لتفادي ضياعهم وسهولة الوصول إليهم، ويأتي ذلك انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية للوكالة.
من جانبهم قدم ذوو الزائر الصغير شكرهم للقيادة الرشيدة، وذكروا بأن جهود الرئاسة عظيمة في مثل هذه المبادرة التي تعزز المسؤولية الاجتماعية في بلادنا الغالية لدى أفراد المجتمع وتكاتف الجميع في لحمة وطنية واحدة وتوعية قاصدي المسجد الحرام بالتكاتف والتراحم.
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