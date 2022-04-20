الثقافة السعودية تطلق حملة تعريفية لـ"عام القهوة السعودية"

أطلقت وزارة الثقافة السعودية حملةً تعريفية بمبادرة "عام القهوة السعودية 2022" في عددٍ من المراكز التجارية بثلاث مدن في السعودية.

وتستهدف الحملة المتسوقين لتعريفهم بالمبادرة، وتسليط الضوء على القهوة السعودية وأنواعها المتعددة في مختلف مناطق السعودية، ورمزيتها الثقافية المتأصلة في المجتمع السعودي والمرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمظاهر الكرم والضيافة.

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فقد بدأت الحملة في مركز الرياض بارك التجاري بمدينة الرياض، ثم في الظهران مول بالمنطقة الشرقية، وصولًا إلى العرب مول في مدينة جدة حتى 27 أبريل الجاري، عبر ركن خاص بالقهوة السعودية في هذه المراكز التجارية.

وسيتم استقبال المتسوقين وتقديم الضيافة لهم بخمسة أنواع من القهوة لعددٍ من المناطق بحسب اختيار الزائر مع تمر فاخر، وعرض المكونات ودرجة التحميص بحسب كل منطقة.

كما أنها تُعرّف الزوّار بالفروقات بين النكهات المضافة للقهوة، إلى جانب تسليط الضوء على البن السعودي وأماكن وجوده بالمملكة وأهم مميزاته.

تأتي هذه الحملة ضمن أنشطة وفعاليات مبادرة "عام القهوة السعودية 2022" التي أطلقتها الوزارة مطلع العام الحالي بدعمٍ من برنامج جودة الحياة -أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030- للاحتفاء بهذا الإرث الثقافي للمملكة الذي ارتبط عبر تاريخ حافل بالعادات والتقاليد، وقيم الكرم والضيافة، والحضور الإنساني والجمالي والفني في الأغاني والقصائد واللوحات، حتى أصبحت عنصرا رئيسًا في الثقافة والموروث الشعبي السعودي، وعلامةً ثقافيةً تتميز بها السعودية، سواءً من خلال زراعتها، أو طرق تحضيرها وإعدادها وتقديمها للضيوف.