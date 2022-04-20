السعودية أكثر الدول شعبية لدى الإندونيسيين.. والسفير يعلق

كشفت سفارة السعودية في إندونيسيا أن نتائج استطلاع للرأي أجراه معهد "سيفول أوجاني للبحوث والاستشارات" SMRC ونشرته CNN Indonesia، أظهرت أن المملكة على رأس قائمة الدول الأكثر شعبية ومحبة لدى الإندونيسيين بنسبة 74%.؜

وقال سفير المملكة في إندونيسيا عصام بن أحمد الثقفي لـ"العربية.نت" إن "الاستطلاع أظهر أن شخصية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان هي الشخصية القيادية الأكثر شعبية لدى شرائح المجتمع الإندونيسي التي طالها الاستطلاع، وتجاوزت 1600 شخص".

في استطلاع للرأي اجراه معهد سيفول اوجاني للبحوث والاستشارات SMRC ؛ #المملكة_العربية_السعودية على رأس قائمة الدول الأكثر شعبية ومحبة لدى الاندونيسيين .https://t.co/CisAgleaiK — السفارة في إندونيسيا (@KSAembassyID) April 19, 2022

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كما لفت إلى أن "هذا يوضح بصورة جلية مدى محبة هذا الشعب الشقيق وتقديره لما تقدمه السعودية من خدمات جليلة لخدمة المسلمين في كل العالم، والذين يشكل الشعب الإندونيسي النسبة الأكبر منهم".

كذلك أبان أن "نتائج الاستطلاع توضح مدى محبة الشعب الإندونيسي لقائدنا الشاب، الذي نال إعجاب الجميع بما قدمه ويقدمه لبلاده والعالم بأسلوب عصري ومختلف، يحاكي احتياجات بلادنا إلى أن يصل بها إلى مصاف الدول المتقدمة والرائدة في العالم".