السعودية أكثر الدول شعبية لدى الإندونيسيين.. والسفير يعلق

كشفت سفارة السعودية في إندونيسيا أن نتائج استطلاع للرأي أجراه معهد "سيفول أوجاني للبحوث والاستشارات" SMRC ونشرته CNN Indonesia، أظهرت أن المملكة على رأس قائمة الدول الأكثر شعبية ومحبة لدى الإندونيسيين بنسبة 74%.
وقال سفير المملكة في إندونيسيا عصام بن أحمد الثقفي لـ"العربية.نت" إن "الاستطلاع أظهر أن شخصية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان هي الشخصية القيادية الأكثر شعبية لدى شرائح المجتمع الإندونيسي التي طالها الاستطلاع، وتجاوزت 1600 شخص".
في استطلاع للرأي اجراه معهد سيفول اوجاني للبحوث والاستشارات SMRC ؛ #المملكة_العربية_السعودية على رأس قائمة الدول الأكثر شعبية ومحبة لدى الاندونيسيين .https://t.co/CisAgleaiK— السفارة في إندونيسيا (@KSAembassyID) April 19, 2022
كما لفت إلى أن "هذا يوضح بصورة جلية مدى محبة هذا الشعب الشقيق وتقديره لما تقدمه السعودية من خدمات جليلة لخدمة المسلمين في كل العالم، والذين يشكل الشعب الإندونيسي النسبة الأكبر منهم".
كذلك أبان أن "نتائج الاستطلاع توضح مدى محبة الشعب الإندونيسي لقائدنا الشاب، الذي نال إعجاب الجميع بما قدمه ويقدمه لبلاده والعالم بأسلوب عصري ومختلف، يحاكي احتياجات بلادنا إلى أن يصل بها إلى مصاف الدول المتقدمة والرائدة في العالم".
-
الدبيبة: الحديث عن تسليم السلطة لحكومة أخرى تضييع للوقتأعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، أن حكومته ستستمر في أداء مهامها، معتبراً أن الحديث عن تسليم مهامها لحكومة أخرى هو "تضييع ... المغرب العربي
-
فيصل بن فرحان: نؤكد دعمنا الكامل للمجلس الرئاسي اليمنيأكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الثلاثاء، دعم المملكة الكامل لمجلس القيادة الرئاسي اليمني والكيانات المساندة له.وقال في تغريدة على ... اليمن
-
بريطانيا: نبحث سبل إمداد أوكرانيا بصواريخ مضادة للسفنأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الثلاثاء، أن بلاده تبحث سبل إمداد أوكرانيا بصواريخ مضادة للسفن، بما في ذلك تركيب صواريخ بريمستون على ... العرب والعالم